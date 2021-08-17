Индия ввела новый тип визы для выезжающих из Афганистана
Индия ввела новый тип визы для ускоренного рассмотрения заявлений желающих уехать из Афганистана
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в районе аэропорта Кабула
© AP Photo / Rahmat Gul
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 авг – РИА Новости. Министерство внутренних дел Индии ввело новый тип визы для ускоренного рассмотрения заявлений желающих выехать из Афганистана.
"Министерство внутренних дел пересматривает визовые положения с учетом текущей ситуации в Афганистане. Новая категория электронной визы под названием "e-Emergency X-Misc Visa" введена для ускоренного рассмотрения заявлений на получение визы для въезда в Индию", - сообщил официальный представитель МВД Индии.
Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар призвал находящихся в столице Афганистана индийцев сообщить о своем местоположении и отметил, что главной проблемой в вывозе людей в Индию остается работа аэропортов. Как сообщило в понедельник управление гражданской авиации Афганистана, гражданским транзитным самолетам рекомендуется облетать Кабул, его воздушное пространство открыто только для военных самолетов.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России