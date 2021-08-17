https://ria.ru/20210817/viza-1746026816.html

Индия ввела новый тип визы для выезжающих из Афганистана

Индия ввела новый тип визы для выезжающих из Афганистана - РИА Новости, 17.08.2021

Индия ввела новый тип визы для выезжающих из Афганистана

Министерство внутренних дел Индии ввело новый тип визы для ускоренного рассмотрения заявлений желающих выехать из Афганистана. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T08:19

2021-08-17T08:19

2021-08-17T08:19

захват власти в афганистане талибами

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 авг – РИА Новости. Министерство внутренних дел Индии ввело новый тип визы для ускоренного рассмотрения заявлений желающих выехать из Афганистана."Министерство внутренних дел пересматривает визовые положения с учетом текущей ситуации в Афганистане. Новая категория электронной визы под названием "e-Emergency X-Misc Visa" введена для ускоренного рассмотрения заявлений на получение визы для въезда в Индию", - сообщил официальный представитель МВД Индии.Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар призвал находящихся в столице Афганистана индийцев сообщить о своем местоположении и отметил, что главной проблемой в вывозе людей в Индию остается работа аэропортов. Как сообщило в понедельник управление гражданской авиации Афганистана, гражданским транзитным самолетам рекомендуется облетать Кабул, его воздушное пространство открыто только для военных самолетов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, мид индии, мвд индии, россия