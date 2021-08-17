https://ria.ru/20210817/vertolet-1746018340.html

На Камчатке подняли тело шестого погибшего при крушении Ми-8

На Камчатке подняли тело шестого погибшего при крушении Ми-8 - РИА Новости, 17.08.2021

На Камчатке подняли тело шестого погибшего при крушении Ми-8

Водолазы на Камчатке подняли на берег тело шестого туриста, погибшего при крушении и падении вертолета Ми-8 в Курильское озеро, сообщили журналистам в МЧС... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T03:23

2021-08-17T03:23

2021-08-17T05:20

происшествия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. Водолазы на Камчатке подняли на берег тело шестого туриста, погибшего при крушении и падении вертолета Ми-8 в Курильское озеро, сообщили журналистам в МЧС региона.В течение предыдущих дней удалось поднять пять тел. Всего при крушении вертолета погибли восемь человек."Водолазы МЧС России приступили к подъёму ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолета на Курильском озере в Камчатском крае… В настоящий момент поднято шестое тело, одно из тех, что находятся в фюзеляже" - сказали в МЧС.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали. По данному факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20210816/vertolet-1745862386.html

камчатский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае