https://ria.ru/20210817/vertolet-1746018340.html
На Камчатке подняли тело шестого погибшего при крушении Ми-8
На Камчатке подняли тело шестого погибшего при крушении Ми-8 - РИА Новости, 17.08.2021
На Камчатке подняли тело шестого погибшего при крушении Ми-8
Водолазы на Камчатке подняли на берег тело шестого туриста, погибшего при крушении и падении вертолета Ми-8 в Курильское озеро, сообщили журналистам в МЧС... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T03:23
2021-08-17T03:23
2021-08-17T05:20
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. Водолазы на Камчатке подняли на берег тело шестого туриста, погибшего при крушении и падении вертолета Ми-8 в Курильское озеро, сообщили журналистам в МЧС региона.В течение предыдущих дней удалось поднять пять тел. Всего при крушении вертолета погибли восемь человек."Водолазы МЧС России приступили к подъёму ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолета на Курильском озере в Камчатском крае… В настоящий момент поднято шестое тело, одно из тех, что находятся в фюзеляже" - сказали в МЧС.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали. По данному факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20210816/vertolet-1745862386.html
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РИА Новости
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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
03:23 17.08.2021 (обновлено: 05:20 17.08.2021)
На Камчатке подняли тело шестого погибшего при крушении Ми-8
На Камчатке подняли тело шестого погибшего при падении вертолета Ми-8 в Курильское озеро