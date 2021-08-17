https://ria.ru/20210817/vedomstva-1746092386.html

На Сахалине поддержали идею Дегтярева об изменении порядка работы ведомств

На Сахалине поддержали идею Дегтярева об изменении порядка работы ведомств - РИА Новости, 17.08.2021

На Сахалине поддержали идею Дегтярева об изменении порядка работы ведомств

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что поддерживает предложение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева федеральным... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:12

2021-08-17T15:12

2021-08-17T15:12

политика

сахалинская область

валерий лимаренко

михаил дегтярев

дальний восток

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что поддерживает предложение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева федеральным ведомствам по утрам работать только на Дальний Восток, так как для ускоренного развития территории нужно оперативно прорабатывать многие вопросы на федеральном уровне.Ранее Дегтярев заявил, что федеральным ведомствам в первой половине дня нужно работать над решением вопросов регионов Дальнего Востока ввиду большой разницы во времени.Он добавил, что вопрос уравнивания дальневосточных надбавок для Сахалина также важен, так как регион активно привлекает востребованных специалистов в бюджетную сферу и другие отрасли экономики."Считаю, что эта работа будет более эффективна, если приезжие специалисты будут в равных условиях с местными жителями в части размера заработной платы, то есть получать такую же надбавку", - добавил Лимаренко.

https://realty.ria.ru/20210727/sakhalin-1743082667.html

сахалинская область

дальний восток

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политика, сахалинская область, валерий лимаренко, михаил дегтярев, дальний восток