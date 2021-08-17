https://ria.ru/20210817/vedomstva-1746092386.html
На Сахалине поддержали идею Дегтярева об изменении порядка работы ведомств
На Сахалине поддержали идею Дегтярева об изменении порядка работы ведомств - РИА Новости, 17.08.2021
На Сахалине поддержали идею Дегтярева об изменении порядка работы ведомств
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что поддерживает предложение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева федеральным... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:12
2021-08-17T15:12
2021-08-17T15:12
политика
сахалинская область
валерий лимаренко
михаил дегтярев
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730511858_0:60:2922:1704_1920x0_80_0_0_51d29df6b9601cdddf95b34611ddf5ee.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что поддерживает предложение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева федеральным ведомствам по утрам работать только на Дальний Восток, так как для ускоренного развития территории нужно оперативно прорабатывать многие вопросы на федеральном уровне.Ранее Дегтярев заявил, что федеральным ведомствам в первой половине дня нужно работать над решением вопросов регионов Дальнего Востока ввиду большой разницы во времени.Он добавил, что вопрос уравнивания дальневосточных надбавок для Сахалина также важен, так как регион активно привлекает востребованных специалистов в бюджетную сферу и другие отрасли экономики."Считаю, что эта работа будет более эффективна, если приезжие специалисты будут в равных условиях с местными жителями в части размера заработной платы, то есть получать такую же надбавку", - добавил Лимаренко.
https://realty.ria.ru/20210727/sakhalin-1743082667.html
сахалинская область
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730511858_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_f6da32a425529e4df41adc167c10630a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сахалинская область, валерий лимаренко, михаил дегтярев, дальний восток
На Сахалине поддержали идею Дегтярева об изменении порядка работы ведомств
Глава Сахалина Лимаренко поддержал предложение о работе федеральных ведомств утром только на ДФО
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
заявил, что поддерживает предложение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева федеральным ведомствам по утрам работать только на Дальний Восток, так как для ускоренного развития территории нужно оперативно прорабатывать многие вопросы на федеральном уровне.
Ранее Дегтярев заявил, что федеральным ведомствам в первой половине дня нужно работать над решением вопросов регионов Дальнего Востока ввиду большой разницы во времени.
"Я поддерживаю предложение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева... Это стратегически важная территория. Президент поставил задачу ее ускоренного развития, и чтобы ее решить необходимо оперативно прорабатывать многие вопросы на федеральном уровне. К сожалению, из-за серьезной разницы во времени, например, с Сахалином это 8 часов, мы не всегда можем это сделать", - сказал Лимаренко РИА Новости.
Он добавил, что вопрос уравнивания дальневосточных надбавок для Сахалина также важен, так как регион активно привлекает востребованных специалистов в бюджетную сферу и другие отрасли экономики.
"Считаю, что эта работа будет более эффективна, если приезжие специалисты будут в равных условиях с местными жителями в части размера заработной платы, то есть получать такую же надбавку", - добавил Лимаренко.