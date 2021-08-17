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Гинцбург рассказал, как "Спутник Лайт" и Pfizer сочетаются между собой
Гинцбург рассказал, как "Спутник Лайт" и Pfizer сочетаются между собой - РИА Новости, 17.08.2021
Гинцбург рассказал, как "Спутник Лайт" и Pfizer сочетаются между собой
Вакцина "Спутник Лайт" и Pfizer могут применяться вместе, сочетаются совершенно нормально, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T06:24
2021-08-17T06:24
2021-08-17T06:24
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коронавирус в россии
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" и Pfizer могут применяться вместе, сочетаются совершенно нормально, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" - в качестве третьего укола для бустирования."Вакцины между собой совершенно нормально сочетаются", - сказал Гинцбург.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.Вакцина против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech является mRNA-вакциной, созданной на основе синтетической РНК. 11 декабря вакцина была одобрена США, 21 декабря — Евросоюзом. 31 декабря 2020 года ВОЗ допустила вакцину Pfizer/BioNTech к использованию в чрезвычайных ситуациях. Она стала первой вакциной против COVID-19, получившей экстренную валидацию ВОЗ с момента начала вспышки заболевания.
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Гинцбург рассказал, как "Спутник Лайт" и Pfizer сочетаются между собой
Гинцбург заявил, что вакцины "Спутник Лайт" и Pfizer сочетаются между собой "совершенно нормально"