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Гинцбург заявил об эффективности комбинации вакцин "Спутник Лайт" и Pfizer
Гинцбург заявил об эффективности комбинации вакцин "Спутник Лайт" и Pfizer - РИА Новости, 17.08.2021
Гинцбург заявил об эффективности комбинации вакцин "Спутник Лайт" и Pfizer
Вакцина "Спутник Лайт" в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против "дельта"-штамма коронавируса для тех, кто сделал две прививки Pfizer,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T03:26
2021-08-17T03:26
2021-08-17T05:31
распространение коронавируса
общество
александр гинцбург
россия
вакцина "спутник лайт"
вакцина pfizer/biontech
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против "дельта"-штамма коронавируса для тех, кто сделал две прививки Pfizer, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" - в качестве третьего компонента для усиления эффекта.Он пояснил, что до сих пор непонятно, какая эффективность у вакцины Pfizer против штамма "дельта", есть предположения, что всего 40%."Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины", - подчеркнул Гинцбург.В РФПИ ранее отмечали, что, согласно данным исследований Минздрава России, эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" составила 83,1%. При этом, согласно исследованию американских ученых, опубликованному на сайте MedRxiv, эффективность вакцины Pfizer в июле на фоне распространения нового штамма снизилась. Для mRNA-1273 (Moderna) этот показатель составил 76%, а для BNT162b2 (Pfizer) — 42%.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. "Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.
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общество, александр гинцбург, россия, вакцина "спутник лайт", вакцина pfizer/biontech
03:26 17.08.2021 (обновлено: 05:31 17.08.2021)
Гинцбург заявил об эффективности комбинации вакцин "Спутник Лайт" и Pfizer
Гинцбург рекомендовал сочетать "Спутник Лайт" и Pfizer для повышения защиты от штамма "дельта"
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт"
в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против "дельта"-штамма коронавируса для тех, кто сделал две прививки Pfizer
, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург
.
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" - в качестве третьего компонента для усиления эффекта.
"Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer "Спутником Лайт" вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться", - сказал Гинцбург.
Он пояснил, что до сих пор непонятно, какая эффективность у вакцины Pfizer против штамма "дельта", есть предположения, что всего 40%.
"Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины", - подчеркнул Гинцбург.
В РФПИ ранее отмечали, что, согласно данным исследований Минздрава России, эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" составила 83,1%. При этом, согласно исследованию американских ученых, опубликованному на сайте MedRxiv, эффективность вакцины Pfizer в июле на фоне распространения нового штамма снизилась. Для mRNA-1273 (Moderna) этот показатель составил 76%, а для BNT162b2 (Pfizer) — 42%.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. "Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.