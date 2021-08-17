https://ria.ru/20210817/vaktsiny-1746018460.html

Гинцбург заявил об эффективности комбинации вакцин "Спутник Лайт" и Pfizer

Гинцбург заявил об эффективности комбинации вакцин "Спутник Лайт" и Pfizer - РИА Новости, 17.08.2021

Гинцбург заявил об эффективности комбинации вакцин "Спутник Лайт" и Pfizer

Вакцина "Спутник Лайт" в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против "дельта"-штамма коронавируса для тех, кто сделал две прививки Pfizer,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T03:26

2021-08-17T03:26

2021-08-17T05:31

распространение коронавируса

общество

александр гинцбург

россия

вакцина "спутник лайт"

вакцина pfizer/biontech

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против "дельта"-штамма коронавируса для тех, кто сделал две прививки Pfizer, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" - в качестве третьего компонента для усиления эффекта.Он пояснил, что до сих пор непонятно, какая эффективность у вакцины Pfizer против штамма "дельта", есть предположения, что всего 40%."Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины", - подчеркнул Гинцбург.В РФПИ ранее отмечали, что, согласно данным исследований Минздрава России, эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" составила 83,1%. При этом, согласно исследованию американских ученых, опубликованному на сайте MedRxiv, эффективность вакцины Pfizer в июле на фоне распространения нового штамма снизилась. Для mRNA-1273 (Moderna) этот показатель составил 76%, а для BNT162b2 (Pfizer) — 42%.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. "Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр гинцбург, россия, вакцина "спутник лайт", вакцина pfizer/biontech