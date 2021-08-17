https://ria.ru/20210817/urozhay-1746019477.html

Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах

Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах - РИА Новости, 17.08.2021

Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах

В России в этом году ожидается богатый урожай зерновых. Как это может отразиться на стоимости хлеба в рознице, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T04:14

2021-08-17T04:14

2021-08-17T04:14

экономика

цены

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России в этом году ожидается богатый урожай зерновых. Как это может отразиться на стоимости хлеба в рознице, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.Прогнозы по поводу будущего урожая зерновых в России звучат разные, причина этих расхождений – необычайно жаркая погода. При этом аналитики сходятся в том, что урожай в любом случае будет хорошим.Следует ожидать, что будет собрано более 123 миллионов тонн зерна, считает Владимир Петриченко. Если так и произойдет, то это будет третий по величине урожай в новейшей истории России после 2017 года (135,5 миллиона тонн) и 2020-го (133,4 миллиона).При этом, считает он, на цену хлеба в рознице хороший урожай едва ли заметно повлияет. Причина, по словам эксперта, заключается в том, что зерно в ценовой доле печеного хлеба составляет лишь около 20%."То есть в цене хлеба зерно составляет только 20%, а все остальное – это затраты на производство, упаковку, доставку, рекламу и много чего еще. Когда внутри этих 20% идут колебания цены, то даже если они будут очень большими, например, в 50%, то это все равно будет оказывать очень незначительное влияние на цену хлеба", – объяснил Владимир Петриченко в интервью радио Sputnik.Все остальные факторы колеблются намного сильнее, поэтому цена зерна в общей картине не будет существенной, уверен эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/ekonomika-1745398723.html

россия

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экономика, цены, россия