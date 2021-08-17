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Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах
Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах - РИА Новости, 17.08.2021
Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах
В России в этом году ожидается богатый урожай зерновых. Как это может отразиться на стоимости хлеба в рознице, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T04:14
2021-08-17T04:14
экономика
цены
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России в этом году ожидается богатый урожай зерновых. Как это может отразиться на стоимости хлеба в рознице, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.Прогнозы по поводу будущего урожая зерновых в России звучат разные, причина этих расхождений – необычайно жаркая погода. При этом аналитики сходятся в том, что урожай в любом случае будет хорошим.Следует ожидать, что будет собрано более 123 миллионов тонн зерна, считает Владимир Петриченко. Если так и произойдет, то это будет третий по величине урожай в новейшей истории России после 2017 года (135,5 миллиона тонн) и 2020-го (133,4 миллиона).При этом, считает он, на цену хлеба в рознице хороший урожай едва ли заметно повлияет. Причина, по словам эксперта, заключается в том, что зерно в ценовой доле печеного хлеба составляет лишь около 20%."То есть в цене хлеба зерно составляет только 20%, а все остальное – это затраты на производство, упаковку, доставку, рекламу и много чего еще. Когда внутри этих 20% идут колебания цены, то даже если они будут очень большими, например, в 50%, то это все равно будет оказывать очень незначительное влияние на цену хлеба", – объяснил Владимир Петриченко в интервью радио Sputnik.Все остальные факторы колеблются намного сильнее, поэтому цена зерна в общей картине не будет существенной, уверен эксперт.
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экономика, цены, россия
04:14 17.08.2021
 

Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России в этом году ожидается богатый урожай зерновых. Как это может отразиться на стоимости хлеба в рознице, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.
Прогнозы по поводу будущего урожая зерновых в России звучат разные, причина этих расхождений – необычайно жаркая погода. При этом аналитики сходятся в том, что урожай в любом случае будет хорошим.
Следует ожидать, что будет собрано более 123 миллионов тонн зерна, считает Владимир Петриченко. Если так и произойдет, то это будет третий по величине урожай в новейшей истории России после 2017 года (135,5 миллиона тонн) и 2020-го (133,4 миллиона).
"Это будет третий урожай в новейшей истории России после 1991 года. Я полагаю, что мы соберем более 123 миллионов тонн зерна. Этого более чем достаточно для внутреннего потребления, потому что оно оценивается в районе 80 миллионов тонн", – сказал Владимир Петриченко.
При этом, считает он, на цену хлеба в рознице хороший урожай едва ли заметно повлияет. Причина, по словам эксперта, заключается в том, что зерно в ценовой доле печеного хлеба составляет лишь около 20%.
"То есть в цене хлеба зерно составляет только 20%, а все остальное – это затраты на производство, упаковку, доставку, рекламу и много чего еще. Когда внутри этих 20% идут колебания цены, то даже если они будут очень большими, например, в 50%, то это все равно будет оказывать очень незначительное влияние на цену хлеба", – объяснил Владимир Петриченко в интервью радио Sputnik.
Все остальные факторы колеблются намного сильнее, поэтому цена зерна в общей картине не будет существенной, уверен эксперт.
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