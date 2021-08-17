https://ria.ru/20210817/ukraina-1746096016.html
Спикер Рады призвал создавать условия для репатриации украинцев
Спикер Рады призвал создавать условия для репатриации украинцев - РИА Новости, 17.08.2021
Спикер Рады призвал создавать условия для репатриации украинцев
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что украинским властям нужно работать над тем, чтобы украинцы возвращались в страну из-за границы, а не... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:31
2021-08-17T15:31
2021-08-17T15:31
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
партия "слуга народа"
дмитрий разумков
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КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что украинским властям нужно работать над тем, чтобы украинцы возвращались в страну из-за границы, а не покидали родину.Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал "большой ошибкой" решение оставаться жить в Донбассе тех, кто считает себя русскими, и предложил тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, "искать себе место в России". Он также посоветовал тем, кто "чувствует себя украинцем", оставаться там, так как эта территория, по его словам, "будет деоккупирована в любом случае".Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского к русским из Донбасса уезжать в Россию."Нам нужно сделать так, чтобы жители и Донбасса, и Крыма, и всей Украины ощущали себя украинцами и точно никуда не хотели ехать. Это задача всей власти. И нам, наоборот, нужно вернуть тех, кто не от хорошей жизни, но кто искренне любит Украину, поехали в Европу, в Российскую Федерацию…Мы должны работать на тем, чтобы люди возвращались", - сказал Разумков в ходе общения с журналистами. Видео заявления опубликовано во вторник на его странице в Facebook.По его словам, возвращение украинцев на родину было и остается одной из главных задач действующей власти, это было, в том числе озвучено в ходе избирательной кампании Зеленского и пропрезидентской партии "Слуга народа".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210805/donbass-1744458460.html
https://ria.ru/20210702/krym-1739552279.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, партия "слуга народа", дмитрий разумков
Спикер Рады призвал создавать условия для репатриации украинцев
Спикер Рады Разумков: властям нужно работать над тем, чтобы украинцы приезжали, а не уезжали