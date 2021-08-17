https://ria.ru/20210817/ukraina-1746085862.html

В Крыму назвали слова Януковича об Украине "запоздалым прозрением"

В Крыму назвали слова Януковича об Украине "запоздалым прозрением" - РИА Новости, 17.08.2021

В Крыму назвали слова Януковича об Украине "запоздалым прозрением"

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "запоздалым прозрением" слова экс-президента Украины Виктора Януковича о главной ошибке Украины. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:28

2021-08-17T14:28

2021-08-17T14:28

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украина

республика крым

виктор янукович

брюссель

владимир константинов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "запоздалым прозрением" слова экс-президента Украины Виктора Януковича о главной ошибке Украины.Янукович в своем обращении заявил, что Украина накануне годовщины независимости оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, а ее главной ошибкой за эти 30 лет является отказ от добрососедства с Россией."Запоздалое прозрение. Это говорит человек, который сразу же после вступления в должность президента отправился с официальным визитом в Брюссель, а затем кнутом погнал Украину к ассоциированному членству в ЕС, прочь от России. Несмотря на то, что президентом страны его сделали голоса сторонников интеграции не с ЕС, а именно с Россией. Той самой, об утрате добрососедства с которой он теперь говорит", - сказал Константинов журналистам.По его словам, у Януковича были все возможности для того, чтобы бороться за другую Украину, альтернативную той, которая "пугает сегодня даже своих западных кураторов"."Даже после свержения он мог бы продолжать борьбу, создать правительство в изгнании, заявить о своих законных правах на пост президента. Это было бы более честно по отношению к своим избирателям, своим землякам – жителям юго-востока страны. Но он предпочел выпасть в политический осадок", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20210817/stsenariy-1746068384.html

https://ria.ru/20210817/ukraina-1746067956.html

украина

республика крым

брюссель

россия

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в мире, украина, республика крым, виктор янукович, брюссель, владимир константинов, россия