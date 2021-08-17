https://ria.ru/20210817/ukraina-1746067956.html

Эксперт заявил о превращении Украины в страну третьего мира

Эксперт заявил о превращении Украины в страну третьего мира - РИА Новости, 17.08.2021

Эксперт заявил о превращении Украины в страну третьего мира

Украина за 30 лет независимости из государства, сравнимого по уровню промышленного развития с Францией и Китаем, превратилась в страну третьего мира, считает... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:53

2021-08-17T12:53

2021-08-17T12:53

политика

украина

богдан безпалько

россия

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Украина за 30 лет независимости из государства, сравнимого по уровню промышленного развития с Францией и Китаем, превратилась в страну третьего мира, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Украина 24 августа отметит 30-ю годовщину независимости."Итоги развития Украины весьма печальны, потому что за 30 лет государства, которое было сравнимо по уровню промышленного развития с Францией и даже с Китаем, она превратилась сейчас в страну третьего мира, которое в принципе находится территориально в Европе, но по тенденциям и уровню развития находится в Африке", - сказал эксперт РИА Новости."По большему счету все те достижения имперского и советского периода, которые Украина получила в 1991 году, причем без всякой борьбы за независимость, в значительной степени сейчас утеряны", - заявил аналитик.По оценке политолога, "на Украине наблюдаются процессы деиндустриализации, депопуляции и разрушения инфраструктур". "Украина после распада Советского Союза потеряла до 60% своего ВВП, таких потерь не было даже у африканских стран, которые находились в состоянии войны, а в (19)90-е на Украине не было никакой войны", - отметил Безпалько.Эксперт считает, что "на Украине сформировался особый экономический тип олигархического охлократического государства, в рамках которого все прибыли приватизируются, а все убытки национализируются, то есть распределяются между гражданами"."Сейчас это страна пришла к своему 30-летию с гражданской войной, с расколом в обществе, потерянными территориями, которые ушли из такого государства, с отсутствием свободы слова, потому что там запрещаются не то, чтобы каналы, которые отражают мнение, но и те, которые являются мало-мальски оппозиционными и были созданы на волне "майдана" в 2014-2015 гг. Это страна, в которой убивают людей и остаются совершенно безнаказанными", - заявил политолог.Безпалько обратил внимание, что граждане Украине уезжают из своей страны. "Население не хочет жить в этой стране и уже даже не протестует, а просто пакует чемоданы и уезжает в массовом порядке за рубеж. В современной Украине сейчас наблюдается дефицит учителей, врачей, грамотных специалистов, которые не видят для себя будущего в такой стране", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036101.html

https://ria.ru/20210817/diplomatiya-1745954627.html

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политика, украина, богдан безпалько, россия