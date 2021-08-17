https://ria.ru/20210817/ucheniya-1746114501.html

ВМС Украины провели учения со стрельбой в акватории Азовского моря

ВМС Украины провели учения со стрельбой в акватории Азовского моря - РИА Новости, 17.08.2021

ВМС Украины провели учения со стрельбой в акватории Азовского моря

Военно-морские силы Украины провели тактические учения со стрельбой в акватории Азовского моря, во время тренировок отрабатывались навыки по обороне побережья,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:14

2021-08-17T17:14

2021-08-17T17:14

в мире

украина

военно-морские силы украины

вооруженные силы украины

азовское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734038591_0:0:1724:969_1920x0_80_0_0_46ba12865d69b64c57e58bbc2a13a59a.jpg

КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Военно-морские силы Украины провели тактические учения со стрельбой в акватории Азовского моря, во время тренировок отрабатывались навыки по обороне побережья, сообщила во вторник пресс-служба ВМС страны."На днях в акватории Азовского моря корабельная группа ВМС ВС Украины отработала комплексное тактическое учение на тему защиты морских коммуникаций, поражения малоразмерных скоростных плавсредств противника, обеспечения действий подразделений на приморском направлении", - говорится в сообщении на странице ВМС в Facebook.Отмечается, что тренировки проводились днем и ночью в соответствии со стандартами НАТО. "Управление тактической группой кораблей осуществлялось на английском языке", - уточнили в ВМС.Указывается, что экипажи корабельной тактической группы успешно справились с поставленными учебно-боевыми задачами.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20210508/admiral-1731507871.html

https://ria.ru/20210804/korabl-1744426366.html

украина

азовское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, военно-морские силы украины, вооруженные силы украины, азовское море