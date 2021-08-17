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ВМС Украины провели учения со стрельбой в акватории Азовского моря
ВМС Украины провели учения со стрельбой в акватории Азовского моря - РИА Новости, 17.08.2021
ВМС Украины провели учения со стрельбой в акватории Азовского моря
Военно-морские силы Украины провели тактические учения со стрельбой в акватории Азовского моря, во время тренировок отрабатывались навыки по обороне побережья,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T17:14
2021-08-17T17:14
в мире
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военно-морские силы украины
вооруженные силы украины
азовское море
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КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Военно-морские силы Украины провели тактические учения со стрельбой в акватории Азовского моря, во время тренировок отрабатывались навыки по обороне побережья, сообщила во вторник пресс-служба ВМС страны."На днях в акватории Азовского моря корабельная группа ВМС ВС Украины отработала комплексное тактическое учение на тему защиты морских коммуникаций, поражения малоразмерных скоростных плавсредств противника, обеспечения действий подразделений на приморском направлении", - говорится в сообщении на странице ВМС в Facebook.Отмечается, что тренировки проводились днем и ночью в соответствии со стандартами НАТО. "Управление тактической группой кораблей осуществлялось на английском языке", - уточнили в ВМС.Указывается, что экипажи корабельной тактической группы успешно справились с поставленными учебно-боевыми задачами.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20210508/admiral-1731507871.html
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в мире, украина, военно-морские силы украины, вооруженные силы украины, азовское море
17:14 17.08.2021
 
ВМС Украины провели учения со стрельбой в акватории Азовского моря

ВМС Украины провели учения со стрельбой по обороне побережья в акватории Азовского моря

© Фото : пресс-центр операции Объединенных сил ВС УкраиныМалый бронекатер ВМС Украины "Аккерман" во время учений в Азовском море
Малый бронекатер ВМС Украины Аккерман во время учений в Азовском море - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины
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КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Военно-морские силы Украины провели тактические учения со стрельбой в акватории Азовского моря, во время тренировок отрабатывались навыки по обороне побережья, сообщила во вторник пресс-служба ВМС страны.
"На днях в акватории Азовского моря корабельная группа ВМС ВС Украины отработала комплексное тактическое учение на тему защиты морских коммуникаций, поражения малоразмерных скоростных плавсредств противника, обеспечения действий подразделений на приморском направлении", - говорится в сообщении на странице ВМС в Facebook.
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Отмечается, что тренировки проводились днем и ночью в соответствии со стандартами НАТО. "Управление тактической группой кораблей осуществлялось на английском языке", - уточнили в ВМС.
Указывается, что экипажи корабельной тактической группы успешно справились с поставленными учебно-боевыми задачами.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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