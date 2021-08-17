Российские военные начали учения в Таджикистане
ЦВО: около тысячи российских военных в Таджикистане начали учения на фоне ситуации в Афганистане
© AP Photo / Didor SadulloevТанки армии Таджикистана во время совместных военных учений с Россией и Узбекистаном на полигоне Харб-Майдон
© AP Photo / Didor Sadulloev
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Около 1 тысячи российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке на фоне ситуации в Афганистане, сообщает во вторник Центральный военный округ (ЦВО).
"Около 1 тысячи российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны "Ляур" и "Самбули" для совершенствования навыков по боевой подготовке. Артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению", - говорится в сообщении.
ЦВО уточняет, что подразделения артиллерии выполнят более 20 боевых стрельб из реактивных систем залпового огня "Град", самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", "Акация". Военнослужащие отработают учебно-боевые задачи в составе минометных батарей по уничтожению противника в горной местности по навесной траектории из 120-мм минометов "Сани". Дивизион зенитных ракетных систем С-300 ПС, находящийся на опытно-боевом дежурстве в Таджикистане, вместе с расчетами переносных зенитных комплексов "Верба" и "Игла" отразит атаки воздушных целей условного противника на объекты военной базы.
Подразделения РЭБ отработают борьбу с беспилотными летательными аппаратами и средствами связи. Инженерно-саперные подразделения будут проводить инженерную разведку маршрутов движения мотострелковых и танковых подразделений, оборудовать фортификационные сооружения. Специалисты РХБЗ выполнят задачи, направленные на обеспечение защиты личного состава в ходе радиоактивного, химического и биологического заражения условным противником участка местности.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России