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Российские военные начали учения в Таджикистане
Российские военные начали учения в Таджикистане - РИА Новости, 17.08.2021
Российские военные начали учения в Таджикистане
Около 1 тысячи российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:55
2021-08-17T11:55
безопасность
армия
талибан
таджикистан
афганистан
военные учения - безопасность
центральный военный округ
войска рхбз
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Около 1 тысячи российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке на фоне ситуации в Афганистане, сообщает во вторник Центральный военный округ (ЦВО)."Около 1 тысячи российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны "Ляур" и "Самбули" для совершенствования навыков по боевой подготовке. Артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению", - говорится в сообщении.ЦВО уточняет, что подразделения артиллерии выполнят более 20 боевых стрельб из реактивных систем залпового огня "Град", самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", "Акация". Военнослужащие отработают учебно-боевые задачи в составе минометных батарей по уничтожению противника в горной местности по навесной траектории из 120-мм минометов "Сани". Дивизион зенитных ракетных систем С-300 ПС, находящийся на опытно-боевом дежурстве в Таджикистане, вместе с расчетами переносных зенитных комплексов "Верба" и "Игла" отразит атаки воздушных целей условного противника на объекты военной базы.Подразделения РЭБ отработают борьбу с беспилотными летательными аппаратами и средствами связи. Инженерно-саперные подразделения будут проводить инженерную разведку маршрутов движения мотострелковых и танковых подразделений, оборудовать фортификационные сооружения. Специалисты РХБЗ выполнят задачи, направленные на обеспечение защиты личного состава в ходе радиоактивного, химического и биологического заражения условным противником участка местности.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России
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безопасность, армия, талибан, таджикистан, афганистан, военные учения - безопасность, центральный военный округ, войска рхбз, россия
11:55 17.08.2021
 
Российские военные начали учения в Таджикистане

ЦВО: около тысячи российских военных в Таджикистане начали учения на фоне ситуации в Афганистане

© AP Photo / Didor SadulloevТанки армии Таджикистана во время совместных военных учений с Россией и Узбекистаном на полигоне Харб-Майдон
Танки армии Таджикистана во время совместных военных учений с Россией и Узбекистаном на полигоне Харб-Майдон - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Didor Sadulloev
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Около 1 тысячи российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке на фоне ситуации в Афганистане, сообщает во вторник Центральный военный округ (ЦВО).
"Около 1 тысячи российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны "Ляур" и "Самбули" для совершенствования навыков по боевой подготовке. Артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению", - говорится в сообщении.
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ЦВО уточняет, что подразделения артиллерии выполнят более 20 боевых стрельб из реактивных систем залпового огня "Град", самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", "Акация". Военнослужащие отработают учебно-боевые задачи в составе минометных батарей по уничтожению противника в горной местности по навесной траектории из 120-мм минометов "Сани". Дивизион зенитных ракетных систем С-300 ПС, находящийся на опытно-боевом дежурстве в Таджикистане, вместе с расчетами переносных зенитных комплексов "Верба" и "Игла" отразит атаки воздушных целей условного противника на объекты военной базы.
Подразделения РЭБ отработают борьбу с беспилотными летательными аппаратами и средствами связи. Инженерно-саперные подразделения будут проводить инженерную разведку маршрутов движения мотострелковых и танковых подразделений, оборудовать фортификационные сооружения. Специалисты РХБЗ выполнят задачи, направленные на обеспечение защиты личного состава в ходе радиоактивного, химического и биологического заражения условным противником участка местности.
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Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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