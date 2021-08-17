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Российские военные начали учения в Таджикистане

Российские военные начали учения в Таджикистане - РИА Новости, 17.08.2021

Российские военные начали учения в Таджикистане

Около 1 тысячи российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:55

2021-08-17T11:55

2021-08-17T11:55

безопасность

армия

талибан

таджикистан

афганистан

военные учения - безопасность

центральный военный округ

войска рхбз

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Около 1 тысячи российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке на фоне ситуации в Афганистане, сообщает во вторник Центральный военный округ (ЦВО)."Около 1 тысячи российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны "Ляур" и "Самбули" для совершенствования навыков по боевой подготовке. Артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению", - говорится в сообщении.ЦВО уточняет, что подразделения артиллерии выполнят более 20 боевых стрельб из реактивных систем залпового огня "Град", самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", "Акация". Военнослужащие отработают учебно-боевые задачи в составе минометных батарей по уничтожению противника в горной местности по навесной траектории из 120-мм минометов "Сани". Дивизион зенитных ракетных систем С-300 ПС, находящийся на опытно-боевом дежурстве в Таджикистане, вместе с расчетами переносных зенитных комплексов "Верба" и "Игла" отразит атаки воздушных целей условного противника на объекты военной базы.Подразделения РЭБ отработают борьбу с беспилотными летательными аппаратами и средствами связи. Инженерно-саперные подразделения будут проводить инженерную разведку маршрутов движения мотострелковых и танковых подразделений, оборудовать фортификационные сооружения. Специалисты РХБЗ выполнят задачи, направленные на обеспечение защиты личного состава в ходе радиоактивного, химического и биологического заражения условным противником участка местности.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/uzbekistan-1745990171.html

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безопасность, армия, талибан, таджикистан, афганистан, военные учения - безопасность, центральный военный округ, войска рхбз, россия