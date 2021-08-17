https://ria.ru/20210817/tuva-1746037854.html

В Туве два человека погибли от удара молнии

В Туве два человека погибли от удара молнии - РИА Новости, 17.08.2021

В Туве два человека погибли от удара молнии

Следователи проверяют информацию о гибели в тувинской тайге от удара молнии женщины и её взрослого сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:12

2021-08-17T10:12

2021-08-17T10:12

происшествия

республика тыва

сут-хольский район

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:127:2332:1438_1920x0_80_0_0_95409fd414de90647d64d98672a5e9f1.jpg

КРАСНОЯРСК, 17 авг - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о гибели в тувинской тайге от удара молнии женщины и её взрослого сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК."В правоохранительные органы Сут-Хольского района республики поступило сообщение о том, что … фельдшером скорой медицинской помощи в таежной местности констатирована смерть предположительно от удара молнией 54-летней женщины и ее 19-летнего сына. По данному факту … организована проверка", - говорится в сообщении.Следователи уточнили, что в субботу пострадавшие были на лечебном источнике Сут-Хольского района. Ночью в палатку попала молния - после обнаружения тел пострадавших был вызван экипаж скорой медицинской помощи. В данный момент назначены исследования для установления точной причины смерти.

https://ria.ru/20210808/molniya-1744916678.html

республика тыва

сут-хольский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика тыва, сут-хольский район, следственный комитет россии (ск рф)