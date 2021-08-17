https://ria.ru/20210817/tuva-1746037854.html
В Туве два человека погибли от удара молнии
В Туве два человека погибли от удара молнии - РИА Новости, 17.08.2021
В Туве два человека погибли от удара молнии
Следователи проверяют информацию о гибели в тувинской тайге от удара молнии женщины и её взрослого сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:12
2021-08-17T10:12
2021-08-17T10:12
происшествия
республика тыва
сут-хольский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 17 авг - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о гибели в тувинской тайге от удара молнии женщины и её взрослого сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК."В правоохранительные органы Сут-Хольского района республики поступило сообщение о том, что … фельдшером скорой медицинской помощи в таежной местности констатирована смерть предположительно от удара молнией 54-летней женщины и ее 19-летнего сына. По данному факту … организована проверка", - говорится в сообщении.Следователи уточнили, что в субботу пострадавшие были на лечебном источнике Сут-Хольского района. Ночью в палатку попала молния - после обнаружения тел пострадавших был вызван экипаж скорой медицинской помощи. В данный момент назначены исследования для установления точной причины смерти.
https://ria.ru/20210808/molniya-1744916678.html
республика тыва
сут-хольский район
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происшествия, республика тыва, сут-хольский район, следственный комитет россии (ск рф)
В Туве два человека погибли от удара молнии
В Туве женщина и ее сын погибли от удара молнии