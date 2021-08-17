Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210817/tuva-1746037854.html
В Туве два человека погибли от удара молнии
В Туве два человека погибли от удара молнии - РИА Новости, 17.08.2021
В Туве два человека погибли от удара молнии
Следователи проверяют информацию о гибели в тувинской тайге от удара молнии женщины и её взрослого сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:12
2021-08-17T10:12
происшествия
республика тыва
сут-хольский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:127:2332:1438_1920x0_80_0_0_95409fd414de90647d64d98672a5e9f1.jpg
КРАСНОЯРСК, 17 авг - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о гибели в тувинской тайге от удара молнии женщины и её взрослого сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК."В правоохранительные органы Сут-Хольского района республики поступило сообщение о том, что … фельдшером скорой медицинской помощи в таежной местности констатирована смерть предположительно от удара молнией 54-летней женщины и ее 19-летнего сына. По данному факту … организована проверка", - говорится в сообщении.Следователи уточнили, что в субботу пострадавшие были на лечебном источнике Сут-Хольского района. Ночью в палатку попала молния - после обнаружения тел пострадавших был вызван экипаж скорой медицинской помощи. В данный момент назначены исследования для установления точной причины смерти.
https://ria.ru/20210808/molniya-1744916678.html
республика тыва
сут-хольский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_37:0:2294:1693_1920x0_80_0_0_e3f96fc8e858e28a6fd13ec43600eee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, республика тыва, сут-хольский район, следственный комитет россии (ск рф)
10:12 17.08.2021
 
В Туве два человека погибли от удара молнии

В Туве женщина и ее сын погибли от удара молнии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 авг - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о гибели в тувинской тайге от удара молнии женщины и её взрослого сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"В правоохранительные органы Сут-Хольского района республики поступило сообщение о том, что … фельдшером скорой медицинской помощи в таежной местности констатирована смерть предположительно от удара молнией 54-летней женщины и ее 19-летнего сына. По данному факту … организована проверка", - говорится в сообщении.
Следователи уточнили, что в субботу пострадавшие были на лечебном источнике Сут-Хольского района. Ночью в палатку попала молния - после обнаружения тел пострадавших был вызван экипаж скорой медицинской помощи. В данный момент назначены исследования для установления точной причины смерти.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 12:09
В Приморье мужчину убила молния
 
ПроисшествияРеспублика ТываСут-Хольский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
06:59Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
Лента новостейМолния