https://ria.ru/20210817/tserkov-1746065348.html

В РПЦ высказались о выделении госпомощи на "духовно-нравственный контент"

В РПЦ высказались о выделении госпомощи на "духовно-нравственный контент" - РИА Новости, 17.08.2021

В РПЦ высказались о выделении госпомощи на "духовно-нравственный контент"

В РПЦ поддерживают инициативу правительства РФ выделить дополнительно 7 миллиардов рублей на производство духовно-нравственного контента и надеются, что... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:38

2021-08-17T12:38

2021-08-17T12:52

религия

русская православная церковь

московский патриархат

вахтанг кипшидзе

россия

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. В РПЦ поддерживают инициативу правительства РФ выделить дополнительно 7 миллиардов рублей на производство духовно-нравственного контента и надеются, что проекты, поддерживаемые РПЦ и другими конфессиями, станут частью этого процесса, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее РБК со ссылкой на материалы Федерального казначейства сообщило, что правительство России предоставит Институту развития интернета дополнительно 7 миллиардов рублей на производство в рунете "государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи". В следующем году, по данным РБК, есть перспективы "значимого увеличения объемов средств", выделяемых государством на эти цели."Можно только приветствовать открытое декларирование государством и общественными организациями цели "формирования гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи". Исходим из того, что поддерживаемые Церковью проекты, православные общественные организации призваны стать интегральной частью этого процесса. Не сомневаюсь, что важная роль будет принадлежать и другим религиозным общинам нашего государства, разделяющим единые с нами традиционные ценности", - сказал Кипшидзе.Он отметил, что до последнего времени в России "считалось почему-то зазорным говорить о поддержке государством ценностей и национальной идентичности". "Это вызывало бурную критику, кто-то громко заявлял о том, что это шаг в сторону формирования очередной государственной идеологии", - пояснил Кипшидзе."Мне приходилось присутствовать на международных мероприятиях, посвященных проблеме европейской идентичности и ценностей. Наши западные собеседники никогда не стыдились заявлять о том, что у них есть ценности, которые они продвигают, всемерно используя материальные и административные ресурсы. Поддержка формирования представления о ценностях, лежащих в основе того или иного государства, в публичном пространстве совершенно оправдано", - подчеркнул представитель Русской церкви.Он также выразил надежду, что к участию будут допущены "только те проекты, создатели которых считают задачу формирования представления о традиционных ценностях в российском обществе не только предметом деятельности своих организаций, но и личным нравственным вызовом, делом совести".

https://ria.ru/20210715/knigi-1741372353.html

https://ria.ru/20210430/zakon-1730708712.html

https://ria.ru/20210313/vystavka-1601071544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, московский патриархат, вахтанг кипшидзе, россия