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Дороже Москвы: что происходит с ценами в России
Дороже Москвы: что происходит с ценами в России - РИА Новости, 17.08.2021
Дороже Москвы: что происходит с ценами в России
Все дорожает, этим россиян не удивишь. Ослабел рубль — разгоняется инфляция. Плохой урожай или дурные вести из-за рубежа — снова переписывают ценники. Однако... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T08:00
2021-08-17T12:57
экономика
центральный банк рф (цб рф)
цены
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Все дорожает, этим россиян не удивишь. Ослабел рубль — разгоняется инфляция. Плохой урожай или дурные вести из-за рубежа — снова переписывают ценники. Однако по-разному. Почему в одних регионах товар дешевеет, а в других дорожает, выясняло РИА Новости.Чем дальше от столицы, тем дорожеИнфляция — на пятилетнем максимуме. В июле она составила 6,5 процента в годовом выражении, сообщает Росстат. Причем цены на непродовольственные товары поднялись больше, чем на продукты питания. Меньше всего — на услуги.Подешевели овощи: картофель — на 20,3 процента, огурцы — на 19,5, помидоры — на 17,9. Но это не помогло. Общая прибавка относительно июня — 0,3 процента.Продолжают дорожать опережающими темпами стройматериалы. Доски обрезные — почти на 14 процентов, металлочерепица — 7,4, еврошифер — 5,6, рубероид — 4,9, кирпич красный — 3,4, стекло оконное — 3,1. Всего с января — на четверть.Впрочем, ситуация зависит от региона. Например, в июне цена на подсолнечное масло в 14 субъектах снизилась.Интересно, что инфляция в Петербурге сильнее, чем в Москве: с начала года — 4,7 и 3,9 соответственно.В стране с такой огромной территорией разброс неизбежен. Сказываются географическое положение, климат — от этого зависят расходы на хранение и транспортировку. К тому же важна отрасль, на которой специализируется регион. Логично, что хлеб, картофель, молоко и мясо дешевле там, где развитый агропромышленный комплекс.И пандемия внесла коррективы. Карантинные ограничения вызвали дефицит иностранной рабочей силы. А именно приезжие в основном возделывают поля, собирают и сортируют урожай.Не стоить забывать и о покупательной способности. Цены в "богатых" регионах при прочих равных условиях всегда выше.Разогнать инфляцию по всему мируОднако региональные факторы нивелируются макроэкономическими. Прежде всего речь о мировой инфляции. Многие товары в России — импортные. Когда они дорожают за рубежом, повышаются и внутренние цены."При этом США продолжают накачивать экономику деньгами. Только Федеральная резервная система вливает по 120 миллиардов долларов в месяц. Разбухающая денежная масса разгоняет инфляцию. Не только в Америке, во всем мире", — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Подливают масло в огонь и сокращение выпуска многих видов продукции, проблемы в логистике, нехватка работников.Влияет и экспорт. Российским производителям выгоднее отправлять товар за границу. В результате на внутреннем рынке уменьшается предложение, что поднимает цены. А ослабление рубля затрудняет приобретение импортной сельскохозяйственной техники, удобрений.В общем, если говорить о базовых продуктах, динамика везде одинакова. Максимальный рост цен — в Пензенской (21,1 процента) и Рязанской областях (20,82), Северной Осетии (20,81), Липецкой (20,75) и Воронежской областях (20), Чувашии (19,5) и Нижегородской области (19,4), Кабардино-Балкарии (19,25) и в Республике Марий Эл (19,1).В Пензенской и Рязанской областях еще надо учесть эффект низкой базы. Там продовольственные товары стоили меньше, чем в среднем по стране.Замедлить инфляцию любой ценойОчевидно, в краткосрочной перспективе ситуация не изменится. Сейчас цены растут не из-за повышенного спроса, а в результате давления со стороны производителей. Поэтому воздействовать нужно прежде всего на предложение, что и делает правительство.Кабмин устанавливает экспортные пошлины и квоты на продовольствие, а также контролирует цены на социально значимые продукты. И в ближайшее время гречка, например, не подорожает."Этому способствует запрет на поставки за границу, действующий до 31 августа. А соглашение о заморозке цен на подсолнечное масло в силе до 1 октября", — напоминает Наталья Сорокина, доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова.Помогут также налоговое регулирование, увеличение поставок на внутренний рынок и борьба с монопольными сговорами.К тому же ЦБ повысил ключевую ставку — до 6,5 процента, значит, кредиты подорожают, и денег на рынке станет меньше. А осенью при сборе урожая продукты подешевеют.Председатель Банка России Эльвира Набиуллина напоминает: в крайних, экстренных случаях, на очень короткое время, если других вариантов нет или время упущено, регулирование цен допустимо. Но это очень опасно.Искусственное занижение цен не создает стимулов для производителей. Им попросту нет необходимости наращивать мощности. Яркий тому пример — опыт последних лет СССР. Цены были фиксированными, но по ним невозможно было удовлетворить спрос.В ЦБ ожидают годовую инфляцию в диапазоне 5,7-6,2 процента. А в 2022-м — 4-4,5.Прогноз правительства — пять и четыре процента соответственно.Аналитики говорят о шести процентах в 2021-м и четырех — четырех с половиной в перспективе.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), цены
08:00 17.08.2021 (обновлено: 12:57 17.08.2021)
 

Дороже Москвы: что происходит с ценами в России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа колбасных изделий
Продажа колбасных изделий - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Все дорожает, этим россиян не удивишь. Ослабел рубль — разгоняется инфляция. Плохой урожай или дурные вести из-за рубежа — снова переписывают ценники. Однако по-разному. Почему в одних регионах товар дешевеет, а в других дорожает, выясняло РИА Новости.

Чем дальше от столицы, тем дороже

Инфляция — на пятилетнем максимуме. В июле она составила 6,5 процента в годовом выражении, сообщает Росстат. Причем цены на непродовольственные товары поднялись больше, чем на продукты питания. Меньше всего — на услуги.
Подешевели овощи: картофель — на 20,3 процента, огурцы — на 19,5, помидоры — на 17,9. Но это не помогло. Общая прибавка относительно июня — 0,3 процента.
Продолжают дорожать опережающими темпами стройматериалы. Доски обрезные — почти на 14 процентов, металлочерепица — 7,4, еврошифер — 5,6, рубероид — 4,9, кирпич красный — 3,4, стекло оконное — 3,1. Всего с января — на четверть.
Впрочем, ситуация зависит от региона. Например, в июне цена на подсолнечное масло в 14 субъектах снизилась.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупатель и продавец на овощном рынке
Покупатель и продавец на овощном рынке - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Покупатель и продавец на овощном рынке
Интересно, что инфляция в Петербурге сильнее, чем в Москве: с начала года — 4,7 и 3,9 соответственно.
В стране с такой огромной территорией разброс неизбежен. Сказываются географическое положение, климат — от этого зависят расходы на хранение и транспортировку. К тому же важна отрасль, на которой специализируется регион. Логично, что хлеб, картофель, молоко и мясо дешевле там, где развитый агропромышленный комплекс.
И пандемия внесла коррективы. Карантинные ограничения вызвали дефицит иностранной рабочей силы. А именно приезжие в основном возделывают поля, собирают и сортируют урожай.
Не стоить забывать и о покупательной способности. Цены в "богатых" регионах при прочих равных условиях всегда выше.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Бутылки с растительным маслом на полке магазина

Разогнать инфляцию по всему миру

Однако региональные факторы нивелируются макроэкономическими. Прежде всего речь о мировой инфляции. Многие товары в России — импортные. Когда они дорожают за рубежом, повышаются и внутренние цены.
"При этом США продолжают накачивать экономику деньгами. Только Федеральная резервная система вливает по 120 миллиардов долларов в месяц. Разбухающая денежная масса разгоняет инфляцию. Не только в Америке, во всем мире", — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Подливают масло в огонь и сокращение выпуска многих видов продукции, проблемы в логистике, нехватка работников.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПроизводство стройматериалов
Производство стройматериалов - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Производство стройматериалов
Влияет и экспорт. Российским производителям выгоднее отправлять товар за границу. В результате на внутреннем рынке уменьшается предложение, что поднимает цены. А ослабление рубля затрудняет приобретение импортной сельскохозяйственной техники, удобрений.
В общем, если говорить о базовых продуктах, динамика везде одинакова. Максимальный рост цен — в Пензенской (21,1 процента) и Рязанской областях (20,82), Северной Осетии (20,81), Липецкой (20,75) и Воронежской областях (20), Чувашии (19,5) и Нижегородской области (19,4), Кабардино-Балкарии (19,25) и в Республике Марий Эл (19,1).
В Пензенской и Рязанской областях еще надо учесть эффект низкой базы. Там продовольственные товары стоили меньше, чем в среднем по стране.

Замедлить инфляцию любой ценой

Очевидно, в краткосрочной перспективе ситуация не изменится. Сейчас цены растут не из-за повышенного спроса, а в результате давления со стороны производителей. Поэтому воздействовать нужно прежде всего на предложение, что и делает правительство.
Кабмин устанавливает экспортные пошлины и квоты на продовольствие, а также контролирует цены на социально значимые продукты. И в ближайшее время гречка, например, не подорожает.
"Этому способствует запрет на поставки за границу, действующий до 31 августа. А соглашение о заморозке цен на подсолнечное масло в силе до 1 октября", — напоминает Наталья Сорокина, доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкУборка и переработка урожая картофеля
Уборка и переработка урожая картофеля - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Уборка и переработка урожая картофеля
Помогут также налоговое регулирование, увеличение поставок на внутренний рынок и борьба с монопольными сговорами.
К тому же ЦБ повысил ключевую ставку — до 6,5 процента, значит, кредиты подорожают, и денег на рынке станет меньше. А осенью при сборе урожая продукты подешевеют.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина напоминает: в крайних, экстренных случаях, на очень короткое время, если других вариантов нет или время упущено, регулирование цен допустимо. Но это очень опасно.
Искусственное занижение цен не создает стимулов для производителей. Им попросту нет необходимости наращивать мощности. Яркий тому пример — опыт последних лет СССР. Цены были фиксированными, но по ним невозможно было удовлетворить спрос.
В ЦБ ожидают годовую инфляцию в диапазоне 5,7-6,2 процента. А в 2022-м — 4-4,5.
Прогноз правительства — пять и четыре процента соответственно.
Аналитики говорят о шести процентах в 2021-м и четырех — четырех с половиной в перспективе.
 
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