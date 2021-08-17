https://ria.ru/20210817/trafik-1746039703.html
Трафик через Маньчжурию китайских грузовых поездов КНР-Европа вырос на 16%
Трафик через Маньчжурию китайских грузовых поездов КНР-Европа вырос на 16% - РИА Новости, 17.08.2021
Трафик через Маньчжурию китайских грузовых поездов КНР-Европа вырос на 16%
Количество проехавших через Маньчжурию китайских грузовых поездов "Китай-Европа" за 7 месяцев 2021 года превысило 1890 составов, это на 16,22% больше, чем годом РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:47
2021-08-17T10:47
2021-08-17T10:47
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МОСКВА, 17 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Количество проехавших через Маньчжурию китайских грузовых поездов "Китай-Европа" за 7 месяцев 2021 года превысило 1890 составов, это на 16,22% больше, чем годом ранее, сообщает таможня Маньчжурии.Как поясняет таможня, в общей сложности за период с января по июль 2021 года через железнодорожную станцию Маньчжурия было провезено 152,3 тысячи контейнеров TEU, это на 8,36% больше, чем годом ранее.За период с января по июль в Маньчжурию из России, стран СНГ и Европы въехало в общей сложности 972 китайских грузовых состава, что на 35,19% больше, чем годом ранее. В общей сложности было провезено 78,1 тысячи контейнеров TEU, что на 26,64% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении объём ввезенных грузов составил 9,519 миллиарда юаней (1,47 миллиарда долларов), что на 13,21% больше, чем годом ранее.Через Маньчжурию проезжают китайские грузовые поезда, которые осуществляют доставку грузов по 53 маршрутам.
https://ria.ru/20210809/torgovlya-1745001645.html
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