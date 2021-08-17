https://ria.ru/20210817/traditsii-1745919336.html
Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно?
Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно? - РИА Новости, 17.08.2021
Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно?
"Суббота – детский день, делаем завтрак с сырниками", "31-го января мы не готовим, а идем на каток", "каждое 14-е число месяца отмечаем День нашей семьи". По словам экспертов, в семьях с традициями дети растут более спокойными и уверенными в завтрашнем дне. Если у вас еще нет традиций, то самое время их создать. Как правильно это сделать?
2021-08-17T11:00
2021-08-17T11:00
2021-08-17T11:13
это надолго
общество
психология
подкаст
отцы и дети
воспитание детей
детские вопросы
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Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно?
"Суббота – детский день, делаем завтрак с сырниками", "31-го января мы не готовим, а идем на каток", «каждое 14-е число месяца отмечаем День нашей семьи». По словам экспертов, в семьях с традициями дети растут более спокойными и уверенными в завтрашнем дне. Если у вас еще нет традиций, то самое время их создать. Как правильно это сделать?
audio/mpeg
Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно?
"Суббота – детский день, делаем завтрак с сырниками", "31-го января мы не готовим, а идем на каток", «каждое 14-е число месяца отмечаем День нашей семьи». По словам экспертов, в семьях с традициями дети растут более спокойными и уверенными в завтрашнем дне. Если у вас еще нет традиций, то самое время их создать. Как правильно это сделать?
audio/mpeg
Почему важно иметь семейные традиции и знать своих предков? Говорим с психологом, членом Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инной Мальцевой и историком, автором книг, куратором генеалогических проектов Павлом Пименовым.01:30 Какую пользу несут семейные традиции?02:35 Традиции заложены в нас эволюцией06:50 Почему важно знать своих предков11:45 Какими были семейные традиции до революции15:50 Как создать свои традиции?19:50 С какого возраста ребенка нужно включать в семейный совет?20:25 Как рассказать детям о семейной истории?30:15 Жесткие традиции – "обязаловка" вместо праздникаЭпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Пожалуйста, поделитесь с нами впечатлениями от подкаста.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, психология, подкаст, отцы и дети, воспитание детей, аудио, детские вопросы, социальный навигатор
11:00 17.08.2021 (обновлено: 11:13 17.08.2021)
Если в семье нет традиций, вам стоит их придумать. Почему это важно?
"Суббота – детский день, делаем завтрак с сырниками", "31-го января мы не готовим, а идем на каток", "каждое 14-е число месяца отмечаем День нашей семьи". По словам экспертов, в семьях с традициями дети растут более спокойными и уверенными в завтрашнем дне. Если у вас еще нет традиций, то самое время их создать. Как правильно это сделать?