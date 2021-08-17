https://ria.ru/20210817/teplo-1746025707.html
Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа
Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа - РИА Новости, 17.08.2021
Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа
Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа, температура воздуха повысится до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T08:02
2021-08-17T08:02
2021-08-17T08:02
общество
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа, температура воздуха повысится до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков, но в утренние часы местами возможны кратковременные дожди с грозами. Днём уж солнечно, без осадков, температура в столице повысится до плюс 30-32 градусов, по области до 33 жары. Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала августа", — сообщил Леус.Он добавил, что ветер будет юго-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
https://ria.ru/20210816/pogoda-1745855850.html
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общество, москва, погода, михаил леус
Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа
Синоптик Леус: вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа