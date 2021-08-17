https://ria.ru/20210817/teplo-1746025707.html

Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа

Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа - РИА Новости, 17.08.2021

Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа

Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа, температура воздуха повысится до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T08:02

2021-08-17T08:02

2021-08-17T08:02

общество

москва

погода

михаил леус

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа, температура воздуха повысится до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков, но в утренние часы местами возможны кратковременные дожди с грозами. Днём уж солнечно, без осадков, температура в столице повысится до плюс 30-32 градусов, по области до 33 жары. Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала августа", — сообщил Леус.Он добавил, что ветер будет юго-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.

https://ria.ru/20210816/pogoda-1745855850.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, михаил леус