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Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа
Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа - РИА Новости, 17.08.2021
Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа
Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа, температура воздуха повысится до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T08:02
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общество
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа, температура воздуха повысится до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков, но в утренние часы местами возможны кратковременные дожди с грозами. Днём уж солнечно, без осадков, температура в столице повысится до плюс 30-32 градусов, по области до 33 жары. Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала августа", — сообщил Леус.Он добавил, что ветер будет юго-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
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общество, москва, погода, михаил леус
08:02 17.08.2021
 
Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа

Синоптик Леус: вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди у витрины ГУМа на Красной площади в Москве
Люди у витрины ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала августа, температура воздуха повысится до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков, но в утренние часы местами возможны кратковременные дожди с грозами. Днём уж солнечно, без осадков, температура в столице повысится до плюс 30-32 градусов, по области до 33 жары. Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала августа", — сообщил Леус.
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Он добавил, что ветер будет юго-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
 
ОбществоМоскваПогодаМихаил Леус
 
 
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