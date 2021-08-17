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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/televeduschie-1746048615.html
Талибы не запретили женщинами вести телепрограммы, сообщили СМИ
Талибы не запретили женщинами вести телепрограммы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.08.2021
Талибы не запретили женщинами вести телепрограммы, сообщили СМИ
Афганский телеканал Tolo News продолжил вещание с женщинами-ведущими, представители движения "Талибан"* не высказали возражений, заявил Саад Мохсени, директор... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:17
2021-08-17T11:43
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Афганский телеканал Tolo News продолжил вещание с женщинами-ведущими, представители движения "Талибан"* не высказали возражений, заявил Саад Мохсени, директор медиакомпании Moby Media Group, куда входит канал."Tolo News и "Талибан"* вновь вершат историю: Абдул Хак Хаммад, высокопоставленный представитель "Талибана"*, сегодня утром разговаривает с нашей ведущей Бехештой (женщиной). Это было немыслимо два десятилетия назад, когда они (талибы - ред.) были у власти в последний раз", - написал Мохсени в своем Twitter.При этом глава новостной службы телеканала Мирака Попал также подчеркнул, что эфир Tolo News ведется с участием "женщин-ведущих".Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что пока не видел фактов плохого отношения талибов к женщинам, в Кабуле работают школы для девочек. СМИ сообщали, что в Кабуле после прихода талибов к власти начали закрашивать изображения женщин на стенах салонов красоты.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
11:17 17.08.2021 (обновлено: 11:43 17.08.2021)
 
Талибы не запретили женщинами вести телепрограммы, сообщили СМИ

Директор Moby Media Group Мохсени: талибы не возражают против женщин-телеведущих в эфире Tolo News

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевик движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевик движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Афганский телеканал Tolo News продолжил вещание с женщинами-ведущими, представители движения "Талибан"* не высказали возражений, заявил Саад Мохсени, директор медиакомпании Moby Media Group, куда входит канал.
"Tolo News и "Талибан"* вновь вершат историю: Абдул Хак Хаммад, высокопоставленный представитель "Талибана"*, сегодня утром разговаривает с нашей ведущей Бехештой (женщиной). Это было немыслимо два десятилетия назад, когда они (талибы - ред.) были у власти в последний раз", - написал Мохсени в своем Twitter.
При этом глава новостной службы телеканала Мирака Попал также подчеркнул, что эфир Tolo News ведется с участием "женщин-ведущих".
Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что пока не видел фактов плохого отношения талибов к женщинам, в Кабуле работают школы для девочек. СМИ сообщали, что в Кабуле после прихода талибов к власти начали закрашивать изображения женщин на стенах салонов красоты.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация
Боевики Талибана* у здания Министерства внутренних дел в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистан
 
 
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