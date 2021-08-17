https://ria.ru/20210817/televeduschie-1746048615.html

Талибы не запретили женщинами вести телепрограммы, сообщили СМИ

Талибы не запретили женщинами вести телепрограммы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.08.2021

Талибы не запретили женщинами вести телепрограммы, сообщили СМИ

Афганский телеканал Tolo News продолжил вещание с женщинами-ведущими, представители движения "Талибан"* не высказали возражений, заявил Саад Мохсени, директор... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:17

2021-08-17T11:17

2021-08-17T11:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Афганский телеканал Tolo News продолжил вещание с женщинами-ведущими, представители движения "Талибан"* не высказали возражений, заявил Саад Мохсени, директор медиакомпании Moby Media Group, куда входит канал."Tolo News и "Талибан"* вновь вершат историю: Абдул Хак Хаммад, высокопоставленный представитель "Талибана"*, сегодня утром разговаривает с нашей ведущей Бехештой (женщиной). Это было немыслимо два десятилетия назад, когда они (талибы - ред.) были у власти в последний раз", - написал Мохсени в своем Twitter.При этом глава новостной службы телеканала Мирака Попал также подчеркнул, что эфир Tolo News ведется с участием "женщин-ведущих".Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что пока не видел фактов плохого отношения талибов к женщинам, в Кабуле работают школы для девочек. СМИ сообщали, что в Кабуле после прихода талибов к власти начали закрашивать изображения женщин на стенах салонов красоты.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан