11:17 17.08.2021 (обновлено: 11:43 17.08.2021)
Талибы не запретили женщинами вести телепрограммы, сообщили СМИ
Директор Moby Media Group Мохсени: талибы не возражают против женщин-телеведущих в эфире Tolo News
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевик движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Афганский телеканал Tolo News продолжил вещание с женщинами-ведущими, представители движения "Талибан"* не высказали возражений, заявил Саад Мохсени, директор медиакомпании Moby Media Group, куда входит канал.
"Tolo News и "Талибан"* вновь вершат историю: Абдул Хак Хаммад, высокопоставленный представитель "Талибана"*, сегодня утром разговаривает с нашей ведущей Бехештой (женщиной). Это было немыслимо два десятилетия назад, когда они (талибы - ред.) были у власти в последний раз", - написал Мохсени в своем Twitter.
Our brave female journalists out and about in Kabul this morning @TOLOnews pic.twitter.com/tAC29Y2zIG— Saad Mohseni (@saadmohseni) August 17, 2021
При этом глава новостной службы телеканала Мирака Попал также подчеркнул, что эфир Tolo News ведется с участием "женщин-ведущих".
Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что пока не видел фактов плохого отношения талибов к женщинам, в Кабуле работают школы для девочек. СМИ сообщали, что в Кабуле после прихода талибов к власти начали закрашивать изображения женщин на стенах салонов красоты.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация