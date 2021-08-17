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Глава политического офиса "Талибана"* покинул Доху, сообщили СМИ
Глава политического офиса "Талибана"* покинул Доху, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.08.2021
Глава политического офиса "Талибана"* покинул Доху, сообщили СМИ
Глава политического офиса "Талибана"* и главный переговорщик движения мулла Барадар Ахунд покинул Доху, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:28
2021-08-17T15:28
2021-08-17T15:28
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
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афганистан
кандагар (провинция)
цены на нефть
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Глава политического офиса "Талибана"* и главный переговорщик движения мулла Барадар Ахунд покинул Доху, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на источники.Отмечается, что он направился в афганскую провинцию Кандагар. Ряд высокопоставленных представителей движения, в частности, Абдул Хаким, Шахабуддин Делавар, мулла Фазил, мулла Хайрхва и Салим Ханафи, сопровождают его в поездке.Телеканал Tolo News со ссылкой на высокопоставленного члена "Талибана"* накануне сообщил, что талибы проводят переговоры в катарской столице Дохе о формировании будущего правительства Афганистана и находится в контакте с международным сообществом и афганскими партиями.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, талибан, доха, афганистан, кандагар (провинция), цены на нефть
Глава политического офиса "Талибана"* покинул Доху, сообщили СМИ
Телеканал 1TV News: глава политического офиса "Талибана"* мулла Барадар Ахунд покинул Доху
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Глава политического офиса "Талибана"* и главный переговорщик движения мулла Барадар Ахунд покинул Доху, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на источники.
Отмечается, что он направился в афганскую провинцию Кандагар. Ряд высокопоставленных представителей движения, в частности, Абдул Хаким, Шахабуддин Делавар, мулла Фазил, мулла Хайрхва и Салим Ханафи, сопровождают его в поездке.
Телеканал Tolo News
со ссылкой на высокопоставленного члена "Талибана"* накануне сообщил, что талибы проводят переговоры в катарской столице Дохе о формировании будущего правительства Афганистана и находится в контакте с международным сообществом и афганскими партиями.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России