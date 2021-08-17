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В США не думали, что талибы могут захватить власть в Афганистане так быстро
В США не думали, что талибы могут захватить власть в Афганистане так быстро - РИА Новости, 17.08.2021
В США не думали, что талибы могут захватить власть в Афганистане так быстро
США допускали, что талибы захватят власть в Афганистане, но не предполагали, что это произойдет с такой скоростью и без боя, заявил на брифинге пресс-секретарь... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T00:24
2021-08-17T00:24
2021-08-17T00:24
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США допускали, что талибы захватят власть в Афганистане, но не предполагали, что это произойдет с такой скоростью и без боя, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби
В США не думали, что талибы могут захватить власть в Афганистане так быстро
Пентагон: США допускали, что талибы захватят власть, но не думали, что так быстро