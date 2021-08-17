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В США не думали, что талибы могут захватить власть в Афганистане так быстро

В США не думали, что талибы могут захватить власть в Афганистане так быстро - РИА Новости, 17.08.2021

В США не думали, что талибы могут захватить власть в Афганистане так быстро

США допускали, что талибы захватят власть в Афганистане, но не предполагали, что это произойдет с такой скоростью и без боя, заявил на брифинге пресс-секретарь... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T00:24

2021-08-17T00:24

2021-08-17T00:24

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

министерство обороны сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США допускали, что талибы захватят власть в Афганистане, но не предполагали, что это произойдет с такой скоростью и без боя, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.*Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби