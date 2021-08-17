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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/taliban-1746074590.html
"Талибан"* приостановил все рейсы в аэропорту Кабула
"Талибан"* приостановил все рейсы в аэропорту Кабула - РИА Новости, 17.08.2021
"Талибан"* приостановил все рейсы в аэропорту Кабула
Движение "Талибан"* объявило о временной приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула, передает Sky News Arabia. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:27
2021-08-17T21:28
в мире
кабул (город)
талибан
россия
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* объявило о временной приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула, передает Sky News Arabia.Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что толпу вокруг здания разгоняли стрельбой. Люди продолжают скапливаться там, постоянно образуются давки.В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за жителей, пытавшихся сбежать из страны после прихода талибов к власти. Они штурмовали не только сам аэропорт, но и технику, которая вывозила из страны сотрудников дипломатических миссий. В СМИ появлялись кадры с самолетом, который взлетал с людьми на шасси. В другом американском военно-транспортном судне нашли человеческие останки. По предварительным данным, в беспорядках погибли до десяти человек.Авиационные власти работают над решением технических проблем. Пока из Кабула вылетают только иностранные самолеты, для гражданских аэропорт обещают открыть в субботу.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210817/afganistan-1746052156.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210817/taliby-1746073971.html
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Через забор: афганцы пытаются попасть в аэропорт Кабула
Тысячи афганцев продолжают находиться у ворот международного аэропорта Кабула в надежде покинуть Афганистан эвакуационными рейсами, часть из них пытается попасть внутрь через высокое ограждение, передает корреспондент РИА Новости.
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Афганцы зацепились за шасси вылетавшего из Кабула самолета и упали на землю
В Афганистане несколько человек погибли, пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси самолета. Об этом сообщают местные СМИ.
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в мире, кабул (город), талибан, россия
13:27 17.08.2021 (обновлено: 21:28 17.08.2021)
 
"Талибан"* приостановил все рейсы в аэропорту Кабула

"Талибан" объявил о временной приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в районе аэропорта Кабула
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* объявило о временной приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула, передает Sky News Arabia.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что толпу вокруг здания разгоняли стрельбой. Люди продолжают скапливаться там, постоянно образуются давки.
Военный самолет ВВС США в аэропорту Кабула, Кадр видео
Вчера, 11:35В мире
СМИ: на шасси летевшего из Афганистана самолета найдены останки человека
В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за жителей, пытавшихся сбежать из страны после прихода талибов к власти. Они штурмовали не только сам аэропорт, но и технику, которая вывозила из страны сотрудников дипломатических миссий. В СМИ появлялись кадры с самолетом, который взлетал с людьми на шасси. В другом американском военно-транспортном судне нашли человеческие останки.
По предварительным данным, в беспорядках погибли до десяти человек.
Авиационные власти работают над решением технических проблем. Пока из Кабула вылетают только иностранные самолеты, для гражданских аэропорт обещают открыть в субботу.

Захват власти талибами

Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевик движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 13:25В мире
СМИ: бойцам движения "Талибан"* запретили занимать пустые здания посольств
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанРоссия
 
 
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