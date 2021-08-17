https://ria.ru/20210817/taliban-1746074590.html

"Талибан"* приостановил все рейсы в аэропорту Кабула

"Талибан"* приостановил все рейсы в аэропорту Кабула - РИА Новости, 17.08.2021

"Талибан"* приостановил все рейсы в аэропорту Кабула

Движение "Талибан"* объявило о временной приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула, передает Sky News Arabia. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:27

2021-08-17T13:27

2021-08-17T21:28

в мире

кабул (город)

талибан

россия

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* объявило о временной приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула, передает Sky News Arabia.Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что толпу вокруг здания разгоняли стрельбой. Люди продолжают скапливаться там, постоянно образуются давки.В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за жителей, пытавшихся сбежать из страны после прихода талибов к власти. Они штурмовали не только сам аэропорт, но и технику, которая вывозила из страны сотрудников дипломатических миссий. В СМИ появлялись кадры с самолетом, который взлетал с людьми на шасси. В другом американском военно-транспортном судне нашли человеческие останки. По предварительным данным, в беспорядках погибли до десяти человек.Авиационные власти работают над решением технических проблем. Пока из Кабула вылетают только иностранные самолеты, для гражданских аэропорт обещают открыть в субботу.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/afganistan-1746052156.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/taliby-1746073971.html

кабул (город)

россия

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Через забор: афганцы пытаются попасть в аэропорт Кабула Тысячи афганцев продолжают находиться у ворот международного аэропорта Кабула в надежде покинуть Афганистан эвакуационными рейсами, часть из них пытается попасть внутрь через высокое ограждение, передает корреспондент РИА Новости. 2021-08-17T13:27 true PT1M29S

Афганцы зацепились за шасси вылетавшего из Кабула самолета и упали на землю В Афганистане несколько человек погибли, пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси самолета. Об этом сообщают местные СМИ. 2021-08-17T13:27 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, кабул (город), талибан, россия