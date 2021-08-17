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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/taliban-1746017098.html
Экс-президент Афганистана назвал переговоры с талибами плодотворными
Экс-президент Афганистана назвал переговоры с талибами плодотворными - РИА Новости, 17.08.2021
Экс-президент Афганистана назвал переговоры с талибами плодотворными
Бывший президент Афганистана Хамид Карзай назвал плодотворными переговоры с руководством "Талибана"*. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T02:52
2021-08-17T02:52
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
хамид карзай
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай назвал плодотворными переговоры с руководством "Талибана"*.Ранее глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла и бывший президент страны Хамид Карзай заявили, что ведут переговоры по достижению мира с руководством "Талибана"*. Основное внимание сосредоточено на теме сохранения стабильности в Кабуле. Вместе с ними с талибами ведет переговоры бывший премьер-министр Афганистана (1993-1994), лидер Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддин Хекматияр."Мы поддерживаем контакт с руководством... движения "Талибан"*, мы провели плодотворные переговоры, обсудили важные темы, продолжается очень хорошее сотрудничество", - приводит его слова телеканал CNN.Он отметил, что вместе с Абдуллой и Хекматияром прилагает усилия, чтобы вернуть жизнь в привычное русло, и выразил надежду, что им удастся достичь результата.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, афганистан, хамид карзай
02:52 17.08.2021
 
Экс-президент Афганистана назвал переговоры с талибами плодотворными

Экс-президент Афганистана Карзай назвал переговоры с руководством "Талибана"* плодотворными

© P. MamaghaniБывший президент Афганистана Хамид Карзай
Бывший президент Афганистана Хамид Карзай
© P. Mamaghani
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай назвал плодотворными переговоры с руководством "Талибана"*.
Ранее глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла и бывший президент страны Хамид Карзай заявили, что ведут переговоры по достижению мира с руководством "Талибана"*. Основное внимание сосредоточено на теме сохранения стабильности в Кабуле. Вместе с ними с талибами ведет переговоры бывший премьер-министр Афганистана (1993-1994), лидер Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддин Хекматияр.
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"Мы поддерживаем контакт с руководством... движения "Талибан"*, мы провели плодотворные переговоры, обсудили важные темы, продолжается очень хорошее сотрудничество", - приводит его слова телеканал CNN.
Он отметил, что вместе с Абдуллой и Хекматияром прилагает усилия, чтобы вернуть жизнь в привычное русло, и выразил надежду, что им удастся достичь результата.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанХамид Карзай
 
 
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