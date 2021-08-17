https://ria.ru/20210817/taliban-1746017098.html

Экс-президент Афганистана назвал переговоры с талибами плодотворными

Экс-президент Афганистана назвал переговоры с талибами плодотворными - РИА Новости, 17.08.2021

Экс-президент Афганистана назвал переговоры с талибами плодотворными

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай назвал плодотворными переговоры с руководством "Талибана"*. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T02:52

2021-08-17T02:52

2021-08-17T02:52

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

хамид карзай

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай назвал плодотворными переговоры с руководством "Талибана"*.Ранее глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла и бывший президент страны Хамид Карзай заявили, что ведут переговоры по достижению мира с руководством "Талибана"*. Основное внимание сосредоточено на теме сохранения стабильности в Кабуле. Вместе с ними с талибами ведет переговоры бывший премьер-министр Афганистана (1993-1994), лидер Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддин Хекматияр."Мы поддерживаем контакт с руководством... движения "Талибан"*, мы провели плодотворные переговоры, обсудили важные темы, продолжается очень хорошее сотрудничество", - приводит его слова телеканал CNN.Он отметил, что вместе с Абдуллой и Хекматияром прилагает усилия, чтобы вернуть жизнь в привычное русло, и выразил надежду, что им удастся достичь результата.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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афганистан

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в мире, талибан, афганистан, хамид карзай