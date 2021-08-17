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Туризм
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Таиланд планирует открыть границы для вакцинированных россиян
Таиланд планирует открыть границы для вакцинированных россиян - РИА Новости, 17.08.2021
Таиланд планирует открыть границы для вакцинированных россиян
Пхукет в самое ближайшее время может открыться для российских туристов, вакцинированных "Спутником V", сообщает АТОР. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:33
2021-08-17T15:33
туризм
таиланд
москва
пхукет (остров)
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
краби (провинция)
туризм
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пхукет в самое ближайшее время может открыться для российских туристов, вакцинированных "Спутником V", сообщает АТОР.Путешественники, решившими отдохнуть на популярном острове, больше не должны будут отбывать 14-дневный карантин. Это место открывается для гостей, вакцинированных "Спутником V", отмечает Bangkok Post со ссылкой на главу управления по туризму Таиланда Ютасака Супасорна.Впрочем, в посольстве королевства в Москве призвали не торопить события. Там напомнили, что кроме заявления чиновника, других официальных сообщений о въезде в Таиланд вакцинированных "Спутником V" и о регистрации этой вакцины на территории страны не было.Эксперты говорят, что одобрение российского препарата должно пройти несколько этапов. И, несмотря на то, что официальных документов еще нет, процесс запущен, и в скором времени наши соотечественники смогут отдыхать в Таиланде без карантина.Для отдыха там необходимо будет выполнить обязательные условия: предоставить сертификат о вакцинации, заполнить свидетельство о въезде, иметь подтверждение бронирования (с предоплатой) в сертифицированном отеле для путешественников на Пхукете и других — по маршруту. А также оплатить четыре ПЦР-теста, установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и состояния здоровья. Страховка при этом должна покрывать лечение минимум на 100 тысяч долларов, включая риски коронавируса.Туристам, отдыхающим на Пхукете, больше не придется проводить на острове обязательные 14 дней. По словам Ютасака Супасорна, с 16 августа этот срок сокращается до недели. А затем путешественники смогут отправиться в другие регионы Таиланда, открытые для туризма — на острова Самуи, Пханган, в провинцию Краби и ряд других.
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таиланд
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таиланд, москва, пхукет (остров), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), краби (провинция), туризм, коронавирус covid-19, путешествия, отдых, туристы, куда поехать, куда можно лететь, вакцина "спутник v"
15:33 17.08.2021
 

Таиланд планирует открыть границы для вакцинированных россиян

© Фото : Александр АндреевХрам Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : Александр Андреев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пхукет в самое ближайшее время может открыться для российских туристов, вакцинированных "Спутником V", сообщает АТОР.
Путешественники, решившими отдохнуть на популярном острове, больше не должны будут отбывать 14-дневный карантин. Это место открывается для гостей, вакцинированных "Спутником V", отмечает Bangkok Post со ссылкой на главу управления по туризму Таиланда Ютасака Супасорна.
Впрочем, в посольстве королевства в Москве призвали не торопить события. Там напомнили, что кроме заявления чиновника, других официальных сообщений о въезде в Таиланд вакцинированных "Спутником V" и о регистрации этой вакцины на территории страны не было.
Эксперты говорят, что одобрение российского препарата должно пройти несколько этапов. И, несмотря на то, что официальных документов еще нет, процесс запущен, и в скором времени наши соотечественники смогут отдыхать в Таиланде без карантина.
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Для отдыха там необходимо будет выполнить обязательные условия: предоставить сертификат о вакцинации, заполнить свидетельство о въезде, иметь подтверждение бронирования (с предоплатой) в сертифицированном отеле для путешественников на Пхукете и других — по маршруту. А также оплатить четыре ПЦР-теста, установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и состояния здоровья. Страховка при этом должна покрывать лечение минимум на 100 тысяч долларов, включая риски коронавируса.
Туристам, отдыхающим на Пхукете, больше не придется проводить на острове обязательные 14 дней. По словам Ютасака Супасорна, с 16 августа этот срок сокращается до недели. А затем путешественники смогут отправиться в другие регионы Таиланда, открытые для туризма — на острова Самуи, Пханган, в провинцию Краби и ряд других.
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ТуризмТаиландМоскваПхукет (остров)Новости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Краби (провинция)ТуризмКоронавирус COVID-19ПутешествияОтдыхтуристыкуда поехатькуда можно лететьВакцина "Спутник V"
 
 
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