https://ria.ru/20210817/tailand-1746087314.html

Таиланд планирует открыть границы для вакцинированных россиян

Таиланд планирует открыть границы для вакцинированных россиян - РИА Новости, 17.08.2021

Таиланд планирует открыть границы для вакцинированных россиян

Пхукет в самое ближайшее время может открыться для российских туристов, вакцинированных "Спутником V", сообщает АТОР. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:33

2021-08-17T15:33

2021-08-17T15:33

туризм

таиланд

москва

пхукет (остров)

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

краби (провинция)

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155909/64/1559096427_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c09587dec9b12f24ab2f2a97835eb06c.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пхукет в самое ближайшее время может открыться для российских туристов, вакцинированных "Спутником V", сообщает АТОР.Путешественники, решившими отдохнуть на популярном острове, больше не должны будут отбывать 14-дневный карантин. Это место открывается для гостей, вакцинированных "Спутником V", отмечает Bangkok Post со ссылкой на главу управления по туризму Таиланда Ютасака Супасорна.Впрочем, в посольстве королевства в Москве призвали не торопить события. Там напомнили, что кроме заявления чиновника, других официальных сообщений о въезде в Таиланд вакцинированных "Спутником V" и о регистрации этой вакцины на территории страны не было.Эксперты говорят, что одобрение российского препарата должно пройти несколько этапов. И, несмотря на то, что официальных документов еще нет, процесс запущен, и в скором времени наши соотечественники смогут отдыхать в Таиланде без карантина.Для отдыха там необходимо будет выполнить обязательные условия: предоставить сертификат о вакцинации, заполнить свидетельство о въезде, иметь подтверждение бронирования (с предоплатой) в сертифицированном отеле для путешественников на Пхукете и других — по маршруту. А также оплатить четыре ПЦР-теста, установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и состояния здоровья. Страховка при этом должна покрывать лечение минимум на 100 тысяч долларов, включая риски коронавируса.Туристам, отдыхающим на Пхукете, больше не придется проводить на острове обязательные 14 дней. По словам Ютасака Супасорна, с 16 августа этот срок сокращается до недели. А затем путешественники смогут отправиться в другие регионы Таиланда, открытые для туризма — на острова Самуи, Пханган, в провинцию Краби и ряд других.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

https://ria.ru/20190927/1559095380.html

таиланд

москва

пхукет (остров)

краби (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таиланд, москва, пхукет (остров), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), краби (провинция), туризм, коронавирус covid-19, путешествия, отдых, туристы, куда поехать, куда можно лететь, вакцина "спутник v"