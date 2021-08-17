Госдеп призвал Иран сократить разработки в сфере атома
США призвали Иран вернуться к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США не устанавливают крайний срок для возврата Ирана к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе, но предложение не будет вечным, Тегерану следует прекратить развитие атома, у республики нет нужды в производстве металлического урана, заявил госдеп США.
"У Ирана нет реальной потребности в производстве металлического урана, который имеет прямое отношение к разработке ядерного оружия", - говорится в распространенном заявлении госдепа.
Так в ведомстве прокомментировали доклад МАГАТЭ о том, что Иран произвел 200 граммов указанного материала, обогащенного до 20%.
"Ирану следует прекратить свою ядерную эскалацию и вернуться к переговорам с целью добросовестного выполнения СВПД", - говорится в заявлении.
"Мы не навязываем крайний срок для переговоров, но предложение не будет бесконечным", - отмечает госдеп.
В рамках соглашения, отмечает ведомство, Ирану в настоящее время не разрешается заниматься производством металлического урана. "Мы ясно дали понять, что продолжение ядерной эскалации за пределами СВПД неконструктивно и несовместимо с возвращением к взаимному соблюдению", - говорится в заявлении.
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