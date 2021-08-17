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Госдеп призвал Иран сократить разработки в сфере атома
Госдеп призвал Иран сократить разработки в сфере атома - РИА Новости, 17.08.2021
Госдеп призвал Иран сократить разработки в сфере атома
США не устанавливают крайний срок для возврата Ирана к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе, но предложение не... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T02:20
2021-08-17T02:20
в мире
сша
иран
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США не устанавливают крайний срок для возврата Ирана к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе, но предложение не будет вечным, Тегерану следует прекратить развитие атома, у республики нет нужды в производстве металлического урана, заявил госдеп США.Так в ведомстве прокомментировали доклад МАГАТЭ о том, что Иран произвел 200 граммов указанного материала, обогащенного до 20%."Ирану следует прекратить свою ядерную эскалацию и вернуться к переговорам с целью добросовестного выполнения СВПД", - говорится в заявлении."Мы не навязываем крайний срок для переговоров, но предложение не будет бесконечным", - отмечает госдеп.В рамках соглашения, отмечает ведомство, Ирану в настоящее время не разрешается заниматься производством металлического урана. "Мы ясно дали понять, что продолжение ядерной эскалации за пределами СВПД неконструктивно и несовместимо с возвращением к взаимному соблюдению", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210711/sanktsii-1740830891.html
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в мире, сша, иран, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
02:20 17.08.2021
 
Госдеп призвал Иран сократить разработки в сфере атома

США призвали Иран вернуться к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США не устанавливают крайний срок для возврата Ирана к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе, но предложение не будет вечным, Тегерану следует прекратить развитие атома, у республики нет нужды в производстве металлического урана, заявил госдеп США.
"У Ирана нет реальной потребности в производстве металлического урана, который имеет прямое отношение к разработке ядерного оружия", - говорится в распространенном заявлении госдепа.
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Так в ведомстве прокомментировали доклад МАГАТЭ о том, что Иран произвел 200 граммов указанного материала, обогащенного до 20%.
"Ирану следует прекратить свою ядерную эскалацию и вернуться к переговорам с целью добросовестного выполнения СВПД", - говорится в заявлении.
"Мы не навязываем крайний срок для переговоров, но предложение не будет бесконечным", - отмечает госдеп.
В рамках соглашения, отмечает ведомство, Ирану в настоящее время не разрешается заниматься производством металлического урана. "Мы ясно дали понять, что продолжение ядерной эскалации за пределами СВПД неконструктивно и несовместимо с возвращением к взаимному соблюдению", - говорится в заявлении.
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В миреСШАИранМАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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