https://ria.ru/20210817/svpd-1746016126.html

Госдеп призвал Иран сократить разработки в сфере атома

Госдеп призвал Иран сократить разработки в сфере атома - РИА Новости, 17.08.2021

Госдеп призвал Иран сократить разработки в сфере атома

США не устанавливают крайний срок для возврата Ирана к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе, но предложение не... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T02:20

2021-08-17T02:20

2021-08-17T02:20

в мире

сша

иран

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США не устанавливают крайний срок для возврата Ирана к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе, но предложение не будет вечным, Тегерану следует прекратить развитие атома, у республики нет нужды в производстве металлического урана, заявил госдеп США.Так в ведомстве прокомментировали доклад МАГАТЭ о том, что Иран произвел 200 граммов указанного материала, обогащенного до 20%."Ирану следует прекратить свою ядерную эскалацию и вернуться к переговорам с целью добросовестного выполнения СВПД", - говорится в заявлении."Мы не навязываем крайний срок для переговоров, но предложение не будет бесконечным", - отмечает госдеп.В рамках соглашения, отмечает ведомство, Ирану в настоящее время не разрешается заниматься производством металлического урана. "Мы ясно дали понять, что продолжение ядерной эскалации за пределами СВПД неконструктивно и несовместимо с возвращением к взаимному соблюдению", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210711/sanktsii-1740830891.html

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сша

иран

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в мире, сша, иран, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)