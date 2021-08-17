https://ria.ru/20210817/sud-1746099837.html

Суд продлил арест экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву

Суд продлил арест экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву - РИА Новости, 17.08.2021

Суд продлил арест экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву

Басманный суд Москвы во вторник продлил до конца осени срок ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому во взяточничестве, сообщила РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:52

2021-08-17T15:52

2021-08-17T17:34

происшествия

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россия

москва

владимир путин

борис шпигель

иван белозерцев

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник продлил до конца осени срок ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Ходатайство следователя удовлетворено. Срок содержания под стражей Ивана Белозерцева продлен до 20 ноября", - сказала собеседница агентства.Белозерцев и остальные фигуранты дела были арестованы в марте.Также сегодня суд отложил на 19 августа рассмотрение ходатайства о продлении ареста другому фигуранту дела - главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, который попросил дать ему время ознакомиться с материалами дела. Вопрос о продлении ареста его жены Евгении суд рассмотрит 18 августа.По делу также проходят директор компании "Фармация" Антон Колосков, бывший замруководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федор Федотов и сотрудник представительства Геннадий Марков. Все они находятся под стражей.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Они были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20210518/belozertsev-1732859039.html

https://ria.ru/20210408/bibliya-1727323661.html

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происшествия, пензенская область, россия, москва, владимир путин, борис шпигель, иван белозерцев