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Суд продлил арест экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву
Суд продлил арест экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву - РИА Новости, 17.08.2021
Суд продлил арест экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву
Басманный суд Москвы во вторник продлил до конца осени срок ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому во взяточничестве, сообщила РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:52
2021-08-17T17:34
происшествия
пензенская область
россия
москва
владимир путин
борис шпигель
иван белозерцев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник продлил до конца осени срок ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Ходатайство следователя удовлетворено. Срок содержания под стражей Ивана Белозерцева продлен до 20 ноября", - сказала собеседница агентства.Белозерцев и остальные фигуранты дела были арестованы в марте.Также сегодня суд отложил на 19 августа рассмотрение ходатайства о продлении ареста другому фигуранту дела - главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, который попросил дать ему время ознакомиться с материалами дела. Вопрос о продлении ареста его жены Евгении суд рассмотрит 18 августа.По делу также проходят директор компании "Фармация" Антон Колосков, бывший замруководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федор Федотов и сотрудник представительства Геннадий Марков. Все они находятся под стражей.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Они были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".
https://ria.ru/20210518/belozertsev-1732859039.html
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происшествия, пензенская область, россия, москва, владимир путин, борис шпигель, иван белозерцев
15:52 17.08.2021 (обновлено: 17:34 17.08.2021)
 
Суд продлил арест экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву

Басманный суд Москвы продлил арест экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву на три месяца

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый во взяточничестве, на заседании Басманного суда Москвы
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый во взяточничестве, на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник продлил до конца осени срок ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Ходатайство следователя удовлетворено. Срок содержания под стражей Ивана Белозерцева продлен до 20 ноября", - сказала собеседница агентства.
Белозерцев и остальные фигуранты дела были арестованы в марте.
Также сегодня суд отложил на 19 августа рассмотрение ходатайства о продлении ареста другому фигуранту дела - главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, который попросил дать ему время ознакомиться с материалами дела. Вопрос о продлении ареста его жены Евгении суд рассмотрит 18 августа.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый во взяточничестве, на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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По делу также проходят директор компании "Фармация" Антон Колосков, бывший замруководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федор Федотов и сотрудник представительства Геннадий Марков. Все они находятся под стражей.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Они были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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