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На Урале охранник базы отдыха получил девять лет колонии за убийство
На Урале охранник базы отдыха получил девять лет колонии за убийство - РИА Новости, 17.08.2021
На Урале охранник базы отдыха получил девять лет колонии за убийство
Охранник базы отдыха на Урале осужден на девять лет за убийство инструктора по дайвингу, сообщает СУСК России по Челябинской области. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:28
2021-08-17T14:33
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Охранник базы отдыха на Урале осужден на девять лет за убийство инструктора по дайвингу, сообщает СУСК России по Челябинской области."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении охранника базы отдыха, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) ... Осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что ночью 11 октября 2020 года на базе отдыха в Карабашском городском округе осужденный в ходе совместного распития спиртного и возникшего конфликта несколько раз ударил ножом инструктора, который проживал на базе. Затем он бросил тело в озере Увильды и скрылся, но был задержан.
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происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:28 17.08.2021 (обновлено: 14:33 17.08.2021)
 
На Урале охранник базы отдыха получил девять лет колонии за убийство

СК: охранник базы отдыха на Урале получил девять лет колонии за убийство инструктора по дайвингу

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Охранник базы отдыха на Урале осужден на девять лет за убийство инструктора по дайвингу, сообщает СУСК России по Челябинской области.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении охранника базы отдыха, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) ... Осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что ночью 11 октября 2020 года на базе отдыха в Карабашском городском округе осужденный в ходе совместного распития спиртного и возникшего конфликта несколько раз ударил ножом инструктора, который проживал на базе. Затем он бросил тело в озере Увильды и скрылся, но был задержан.
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