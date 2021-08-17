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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/studenty-1746088250.html
Лавров пообещал решить проблему с вакцинацией иностранных студентов
Лавров пообещал решить проблему с вакцинацией иностранных студентов - РИА Новости, 17.08.2021
Лавров пообещал решить проблему с вакцинацией иностранных студентов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал разобраться в ситуации, когда иностранные студенты не могут привиться в России. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:39
2021-08-17T14:39
захват власти в афганистане талибами
общество
калининградская область
сергей лавров
вакцинация россиян от covid-19
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал разобраться в ситуации, когда иностранные студенты не могут привиться в России."Я считаю, что это какая-то недоработка с нашей стороны... Спасибо, что вы привлекли к этому наше внимание. Это наша недоработка. Я посмотрю, в чем там проблема", - сказал Лавров во время выступления в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, отвечая на вопрос иностранного студента, планируется ли делать российские вакцины иностранным студентам.Министр признался, что удивлен вопросу. "Я исхожу из того, что всем нужно такую возможность предлагать", - добавил глава МИД.Как пояснил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, принимающий участие во встрече, есть юридический нюанс. "У нас, к сожалению пока нет нормативно-правовой базы, позволяющей ту вакцину, которая нам поставлена в рамках обязательного медицинского страхования, направлять на вакцинацию иностранных лиц", - пояснил Алиханов.
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общество, калининградская область, сергей лавров, вакцинация россиян от covid-19
14:39 17.08.2021
 
Лавров пообещал решить проблему с вакцинацией иностранных студентов

Глава МИД Лавров пообещал решить проблему с иностранными студентами, которые не могут привиться

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал разобраться в ситуации, когда иностранные студенты не могут привиться в России.
"Я считаю, что это какая-то недоработка с нашей стороны... Спасибо, что вы привлекли к этому наше внимание. Это наша недоработка. Я посмотрю, в чем там проблема", - сказал Лавров во время выступления в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, отвечая на вопрос иностранного студента, планируется ли делать российские вакцины иностранным студентам.
Министр признался, что удивлен вопросу. "Я исхожу из того, что всем нужно такую возможность предлагать", - добавил глава МИД.
Как пояснил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, принимающий участие во встрече, есть юридический нюанс. "У нас, к сожалению пока нет нормативно-правовой базы, позволяющей ту вакцину, которая нам поставлена в рамках обязательного медицинского страхования, направлять на вакцинацию иностранных лиц", - пояснил Алиханов.
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Захват власти в Афганистане талибамиОбществоКалининградская областьСергей ЛавровВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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