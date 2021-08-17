https://ria.ru/20210817/strelba-1746071291.html

В Афганистане рассказали о работе над возобновлением полетов из Кабула

В Афганистане рассказали о работе над возобновлением полетов из Кабула - РИА Новости, 17.08.2021

В Афганистане рассказали о работе над возобновлением полетов из Кабула

Авиавласти Афганистана сообщили, что работают над решением технических проблем и наведением порядка в аэропорту Кабула для возобновления полетов гражданских... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:08

2021-08-17T13:08

2021-08-17T14:23

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

джон кирби

захват власти в афганистане талибами

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745884232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41069353bd69bb3d42e16a8237887d9f.jpg

КАБУЛ, 17 авг - РИА Новости. Авиавласти Афганистана сообщили, что работают над решением технических проблем и наведением порядка в аэропорту Кабула для возобновления полетов гражданских самолетов."Все гражданские рейсы в международном аэропорту имени Хамида Карзая приостановлены. Официальные лица Управления гражданской авиации (CAA) сейчас работают над устранением технических проблем и наведением порядка в аэропорту, чтобы обеспечить полеты рейсов в аэропорту в обычном режиме и возобновление работы", - говорится в заявлении Управления, размещенном в Facebook.Также авиационные власти попросили граждан Афганистана "воздержаться от посещения" кабульского аэропорта до возобновления рейсов. Позднее во вторник движение "Талибан"* (признано в РФ террористическим и запрещено), как передавал телеканал Sky News Arabia, объявило о временной приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула.Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что аэропорт Кабула временно не принимает и не выпускает военные и гражданские рейсы в свете недавних инцидентов в сфере безопасности. Впоследствии, в ночь на вторник военные самолеты европейских стран начали вылетать из Кабула и производить эвакуацию.В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Многие афганцы в попытке покинуть страну приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты. В СМИ и соцсетях появились фотографии и видеокадры, как люди залезают на самолет, который уже готов к взлету, на некоторых видео видно, как самолет взлетает с людьми на шасси. Вечером в воскресенье телеканал Tolo News сообщил, что число погибших в аэропорту из-за хаоса при эвакуации возросло до 10.Ранее российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что порядка 50 человек обратились в посольство РФ в Кабуле с просьбой оказать содействие в организации перелета в Россию, из-за отсутствия регулярных рейсов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746020808.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/bayden-1746043574.html

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, джон кирби