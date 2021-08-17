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В Белом доме заявили, что к талибам попало большое количество оружия США

В Белом доме заявили, что к талибам попало большое количество оружия США - РИА Новости, 17.08.2021

В Белом доме заявили, что к талибам попало большое количество оружия США

Значительная часть поставленных Соединенными Штатами вооружений для армии Афганистана попала в руки движения "Талибан"*, заявил во вторник советник президента... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T21:54

2021-08-17T21:54

2021-08-17T21:54

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Значительная часть поставленных Соединенными Штатами вооружений для армии Афганистана попала в руки движения "Талибан"*, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы не располагаем полной информацией по каждому наименованию вооружений, однако значительная часть из них определенно попала в руки "Талибана"*. Очевидно, мы не ждем, что они вернут его нам в аэропорту Кабула", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210817/sallivan-1746148767.html

https://ria.ru/20210817/gosrezervy-1746137139.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, джейк салливан