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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/ssha-1746149629.html
В Белом доме заявили, что к талибам попало большое количество оружия США
В Белом доме заявили, что к талибам попало большое количество оружия США - РИА Новости, 17.08.2021
В Белом доме заявили, что к талибам попало большое количество оружия США
Значительная часть поставленных Соединенными Штатами вооружений для армии Афганистана попала в руки движения "Талибан"*, заявил во вторник советник президента... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T21:54
2021-08-17T21:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Значительная часть поставленных Соединенными Штатами вооружений для армии Афганистана попала в руки движения "Талибан"*, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы не располагаем полной информацией по каждому наименованию вооружений, однако значительная часть из них определенно попала в руки "Талибана"*. Очевидно, мы не ждем, что они вернут его нам в аэропорту Кабула", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210817/sallivan-1746148767.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, джейк салливан
21:54 17.08.2021
 
В Белом доме заявили, что к талибам попало большое количество оружия США

Белый дом: большое количество оружия США, поставленное правительству Афганистана, попало к талибам

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Значительная часть поставленных Соединенными Штатами вооружений для армии Афганистана попала в руки движения "Талибан"*, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы не располагаем полной информацией по каждому наименованию вооружений, однако значительная часть из них определенно попала в руки "Талибана"*. Очевидно, мы не ждем, что они вернут его нам в аэропорту Кабула", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.
Люди внутри транспортного самолета C-17 Globemaster III ВВС США, перевозящего около 640 афганцев в Катар из Кабула, Афганистан, 15 августа 2021 - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 21:34Захват власти в Афганистане талибами
Байден несет ответственность за каждый шаг в Афганистане, заявил Салливан
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Террористическая организация, запрещена в России
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 19:18Захват власти в Афганистане талибами
СМИ сообщили о заморозке госрезервов Афганистана в американских банках
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНАТОДжейк Салливан
 
 
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