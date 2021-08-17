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Климов объяснил решение США о выводе войск из Афганистана
Климов объяснил решение США о выводе войск из Афганистана - РИА Новости, 17.08.2021
Климов объяснил решение США о выводе войск из Афганистана
Решение США вывести войска из Афганистана направлено на усиление напряженности возле российских границ, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:15
2021-08-17T10:15
2021-08-17T10:17
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
андрей климов
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Решение США вывести войска из Афганистана направлено на усиление напряженности возле российских границ, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Президент США Джо Байден заявил, что считает верным решение о выводе войск из Афганистана. При этом он отметил, что ситуация в стране разворачивалась стремительнее, чем предполагалось. В свою очередь в Пентагоне заявили, что США могут нанести авиаудар по территории Афганистана при необходимости."США не смогли создать на территории Афганистана устойчивый проамериканский режим за последние 20 лет. Поэтому сейчас они преследовали цель с выводом войск из Афганистана усилить напряженность возле российских границ", - сказал Климов.Он выразил сожаление в связи с тем, что в регионе происходит усиление неразберихи в зоне конфликта.
https://ria.ru/20210817/baluevskiy-1745932002.html
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в мире, сша, афганистан, андрей климов
10:15 17.08.2021 (обновлено: 10:17 17.08.2021)
Климов объяснил решение США о выводе войск из Афганистана
Сенатор Климов: США выводом войск из Афганистана хотели усилить напряженность у российских границ