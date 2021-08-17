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Экс-зампред правительства Алтайского края получила условный срок
Экс-зампред правительства Алтайского края получила условный срок - РИА Новости, 17.08.2021
Экс-зампред правительства Алтайского края получила условный срок
Бывший зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова осуждена на три года условно за превышение должностных полномочий, сообщила старший помощник... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T08:33
2021-08-17T08:33
происшествия
алтайский край
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Бывший зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова осуждена на три года условно за превышение должностных полномочий, сообщила старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Людмила Рязанцева."Следствием собрана достаточная доказательственная база, которую суд принял во внимание, назначив Ирине Долговой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет", - сказала Рязанцева.Следствием и судом установлено, что осенью 2018 года Долгова купила за более чем более 200 тысяч рублей лекарство своему знакомому за счет средств регионального бюджета. Кроме того, в 2018 году она обеспечила предприятие товарами с ограниченным сроком годности, ущерб после уценки которых превысил 107 тысяч рублей.Отмечается, что Долгова признала вину в преступлении. Ей вменили ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность).В качестве мер, принятых для обеспечения гражданского иска, на ее имущество наложен арест на 5,5 миллионов рублей.Пост зампредседателя правительства Долгова получила осенью 2018 года. Ранее возглавляла управление здравоохранения и минздрав Алтайского края. В августе 2020 года чиновница написала заявление об уходе по собственному желанию.
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происшествия, алтайский край
08:33 17.08.2021
 
Экс-зампред правительства Алтайского края получила условный срок

Экс-зампред правительства Алтайского края Долгова получила условный срок за превышение полномочий

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Бывший зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова осуждена на три года условно за превышение должностных полномочий, сообщила старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Людмила Рязанцева.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, которую суд принял во внимание, назначив Ирине Долговой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет", - сказала Рязанцева.
Следствием и судом установлено, что осенью 2018 года Долгова купила за более чем более 200 тысяч рублей лекарство своему знакомому за счет средств регионального бюджета. Кроме того, в 2018 году она обеспечила предприятие товарами с ограниченным сроком годности, ущерб после уценки которых превысил 107 тысяч рублей.
Отмечается, что Долгова признала вину в преступлении. Ей вменили ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность).
В качестве мер, принятых для обеспечения гражданского иска, на ее имущество наложен арест на 5,5 миллионов рублей.
Пост зампредседателя правительства Долгова получила осенью 2018 года. Ранее возглавляла управление здравоохранения и минздрав Алтайского края. В августе 2020 года чиновница написала заявление об уходе по собственному желанию.
Михаил Киселёв - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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