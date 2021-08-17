https://ria.ru/20210817/spetssluzhby-1746151863.html

Спецслужбы США предупреждали о быстром разгроме афганской армии, пишут СМИ

Спецслужбы США предупреждали о быстром разгроме афганской армии, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2021

Спецслужбы США предупреждали о быстром разгроме афганской армии, пишут СМИ

Спецслужбы Соединенных Штатов летом предостерегали от предстоящего скорого разгрома правительственной армии Афганистана, несмотря на заявления президента США... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T22:33

2021-08-17T22:33

2021-08-17T23:23

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

вьетнам

джо байден

россия

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Спецслужбы Соединенных Штатов летом предостерегали от предстоящего скорого разгрома правительственной армии Афганистана, несмотря на заявления президента США Джо Байдена и других официальных лиц о маловероятности такого сценария, пишет во вторник газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации."К июлю многие отчеты разведки стали более пессимистичными, ставили под сомнение, что афганские службы безопасности окажут серьезное сопротивление и правительство сможет удержаться в столице страны Кабуле. Президент Байден 8 июля заявил, что правительство Афганистана навряд ли падет, а также что хаотичной эвакуации американцев, подобной той, что была при окончании войны во Вьетнаме, не произойдет", - пишет издание, цитируя своих собеседников.Утверждается, что один из июльских докладов американской разведки, посвященный наступлению боевиков "Талибана"*, указывал на "растущий риск для Кабула". В документе также отмечалось, что афганское правительство "оказалось неготовым" к столь стремительному продвижению талибов.Спецслужбы США предсказывали, что в случае захвата боевиками "Талибана"* афганских городов силы безопасности исламской республики рискуют попросту развалиться. "Неясно, предлагали ли другие доклады за указанный период более оптимистичный прогноз относительно возможностей афганских военных и правительства в Кабуле противостоять талибам", - пишет New York Times.По словам одного из источников, "всего за неделю до падения Кабула общий анализ разведки демонстрировал, что захват города талибами все еще не представлялся неизбежным".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/sallivan-1746148767.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

вьетнам

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, вьетнам, джо байден, россия