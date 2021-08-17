https://ria.ru/20210817/sovraschenie-1746019252.html

СМИ: певца Боба Дилана обвинили в совращении ребенка в 1960-х годах

СМИ: певца Боба Дилана обвинили в совращении ребенка в 1960-х годах - РИА Новости, 17.08.2021

СМИ: певца Боба Дилана обвинили в совращении ребенка в 1960-х годах

Судебный иск против певца Боба Дилана подали с обвинением в сексуальном насилии над ребенком в шестидесятых годах прошлого века, сообщает USA Today. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T03:52

2021-08-17T03:52

2021-08-17T03:52

в мире

сша

боб дилан (роберт циммерман)

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Судебный иск против певца Боба Дилана подали с обвинением в сексуальном насилии над ребенком в шестидесятых годах прошлого века, сообщает USA Today.Как говорится в сообщении на сайте издания, в иске обвиняют Дилана в насильственных действиях сексуального характера и угрозах. Имя предполагаемой жертвы не указано, личность не раскрывается, информация ограничивается лишь указанием, что в период предполагаемых незаконных действий девочке было 12 лет.Противоправные действия якобы происходили с апреля по май 1965 года, сообщает издание. В документах говорится, что Дилан использовал свой статус музыканта, чтобы снабжать несовершеннолетнюю девушку наркотиками и алкоголем, сообщает издание. Действия Дилана описаны в документе как "хищнические, сексуальные и незаконные", контакты совершались умышленно и без согласия истца, в последующем они повлекли тяжелые психологические последствия, говорится в сообщении.Представитель певца, к которому обратилось издание, отверг обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности.Дилан - лауреат множества музыкальных наград, в 2016 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

https://ria.ru/20210803/zaderzhanie-1744198589.html

сша

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2021

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в мире, сша, боб дилан (роберт циммерман)