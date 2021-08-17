https://ria.ru/20210817/sovraschenie-1746019252.html
СМИ: певца Боба Дилана обвинили в совращении ребенка в 1960-х годах
СМИ: певца Боба Дилана обвинили в совращении ребенка в 1960-х годах - РИА Новости, 17.08.2021
СМИ: певца Боба Дилана обвинили в совращении ребенка в 1960-х годах
Судебный иск против певца Боба Дилана подали с обвинением в сексуальном насилии над ребенком в шестидесятых годах прошлого века, сообщает USA Today. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T03:52
2021-08-17T03:52
2021-08-17T03:52
в мире
сша
боб дилан (роберт циммерман)
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Судебный иск против певца Боба Дилана подали с обвинением в сексуальном насилии над ребенком в шестидесятых годах прошлого века, сообщает USA Today.Как говорится в сообщении на сайте издания, в иске обвиняют Дилана в насильственных действиях сексуального характера и угрозах. Имя предполагаемой жертвы не указано, личность не раскрывается, информация ограничивается лишь указанием, что в период предполагаемых незаконных действий девочке было 12 лет.Противоправные действия якобы происходили с апреля по май 1965 года, сообщает издание. В документах говорится, что Дилан использовал свой статус музыканта, чтобы снабжать несовершеннолетнюю девушку наркотиками и алкоголем, сообщает издание. Действия Дилана описаны в документе как "хищнические, сексуальные и незаконные", контакты совершались умышленно и без согласия истца, в последующем они повлекли тяжелые психологические последствия, говорится в сообщении.Представитель певца, к которому обратилось издание, отверг обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности.Дилан - лауреат множества музыкальных наград, в 2016 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.
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в мире, сша, боб дилан (роберт циммерман)
СМИ: певца Боба Дилана обвинили в совращении ребенка в 1960-х годах
USA Today: нобелевского лауреата певца Боба Дилана обвинили в совращении ребенка в 1960-х годах
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости.
Судебный иск против певца Боба Дилана
подали с обвинением в сексуальном насилии над ребенком в шестидесятых годах прошлого века, сообщает USA Today
.
Как говорится в сообщении на сайте издания, в иске обвиняют Дилана в насильственных действиях сексуального характера и угрозах. Имя предполагаемой жертвы не указано, личность не раскрывается, информация ограничивается лишь указанием, что в период предполагаемых незаконных действий девочке было 12 лет.
Противоправные действия якобы происходили с апреля по май 1965 года, сообщает издание. В документах говорится, что Дилан использовал свой статус музыканта, чтобы снабжать несовершеннолетнюю девушку наркотиками и алкоголем, сообщает издание. Действия Дилана описаны в документе как "хищнические, сексуальные и незаконные", контакты совершались умышленно и без согласия истца, в последующем они повлекли тяжелые психологические последствия, говорится в сообщении.
Представитель певца, к которому обратилось издание, отверг обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности.
Дилан - лауреат множества музыкальных наград, в 2016 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.