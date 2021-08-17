Вице-президент Афганистана призвал жителей к сопротивлению
Вице-президент Афганистана Салех призвал жителей страны к сопротивлению
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех выступил с призывом к согражданам "присоединиться к сопротивлению".
"Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан - это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на вьетконг (повстанцев Национального фронта освобождения Южного Вьетнама). В отличие от США/НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончились. Присоединяйтесь к сопротивлению", - написал Салех в Twitter.
Ранее Салех, который уже говорил, что никогда не преклонится перед боевиками, заявил, что остался в своей стране вместе с народом.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России