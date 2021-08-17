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Вице-президент Афганистана призвал жителей к сопротивлению

Вице-президент Афганистана призвал жителей к сопротивлению - РИА Новости, 17.08.2021

Вице-президент Афганистана призвал жителей к сопротивлению

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех выступил с призывом к согражданам "присоединиться к сопротивлению". РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:17

2021-08-17T17:17

2021-08-17T17:17

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех выступил с призывом к согражданам "присоединиться к сопротивлению".Ранее Салех, который уже говорил, что никогда не преклонится перед боевиками, заявил, что остался в своей стране вместе с народом.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

кабул (город)

афганистан

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2021

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан