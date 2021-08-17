https://ria.ru/20210817/siriya-1746150190.html
Израиль нанес ракетный удар по Сирии, сообщил источник
Израиль нанес ракетный удар по Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 17.08.2021
Израиль нанес ракетный удар по Сирии, сообщил источник
Израильская армия подвергла ракетному обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в сирийской провинции Кунейтра, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T22:03
2021-08-17T22:03
2021-08-17T23:23
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сирия
карс (провинция)
обстрелы
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ДАМАСК, 17 авг - РИА Новости. Израильская армия подвергла ракетному обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в сирийской провинции Кунейтра, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах арабской республики."Израиль проявил агрессию, атаковав тремя ракетами военный объект в Карс ан-Нафаль (к западу от поселения Хадер в провинции Кунейтра)", - рассказал собеседник агентства.По его словам, Израиль также нанес удар по штабу 90-й бригады сирийской армии в восточной части указанной провинции. По предварительным данным, в результате был нанесен материальный ущерб. "Среди военных раненых и погибших нет",- добавил источник.
https://ria.ru/20210725/rakety-1742834136.html
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в мире, израиль, сирия, карс (провинция), обстрелы
22:03 17.08.2021 (обновлено: 23:23 17.08.2021)
Израиль нанес ракетный удар по Сирии, сообщил источник
Источник: Израиль нанес ракетный удар по военному объекту в провинции Кунейтра в Сирии