https://ria.ru/20210817/siriya-1746150190.html

Израиль нанес ракетный удар по Сирии, сообщил источник

Израиль нанес ракетный удар по Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 17.08.2021

Израиль нанес ракетный удар по Сирии, сообщил источник

Израильская армия подвергла ракетному обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в сирийской провинции Кунейтра, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T22:03

2021-08-17T22:03

2021-08-17T23:23

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израиль

сирия

карс (провинция)

обстрелы

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ДАМАСК, 17 авг - РИА Новости. Израильская армия подвергла ракетному обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в сирийской провинции Кунейтра, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах арабской республики."Израиль проявил агрессию, атаковав тремя ракетами военный объект в Карс ан-Нафаль (к западу от поселения Хадер в провинции Кунейтра)", - рассказал собеседник агентства.По его словам, Израиль также нанес удар по штабу 90-й бригады сирийской армии в восточной части указанной провинции. По предварительным данным, в результате был нанесен материальный ущерб. "Среди военных раненых и погибших нет",- добавил источник.

https://ria.ru/20210725/rakety-1742834136.html

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сирия

карс (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, сирия, карс (провинция), обстрелы