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Израиль нанес ракетный удар по Сирии, сообщил источник
Израиль нанес ракетный удар по Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 17.08.2021
Израиль нанес ракетный удар по Сирии, сообщил источник
Израильская армия подвергла ракетному обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в сирийской провинции Кунейтра, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T22:03
2021-08-17T23:23
в мире
израиль
сирия
карс (провинция)
обстрелы
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ДАМАСК, 17 авг - РИА Новости. Израильская армия подвергла ракетному обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в сирийской провинции Кунейтра, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах арабской республики."Израиль проявил агрессию, атаковав тремя ракетами военный объект в Карс ан-Нафаль (к западу от поселения Хадер в провинции Кунейтра)", - рассказал собеседник агентства.По его словам, Израиль также нанес удар по штабу 90-й бригады сирийской армии в восточной части указанной провинции. По предварительным данным, в результате был нанесен материальный ущерб. "Среди военных раненых и погибших нет",- добавил источник.
https://ria.ru/20210725/rakety-1742834136.html
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в мире, израиль, сирия, карс (провинция), обстрелы
22:03 17.08.2021 (обновлено: 23:23 17.08.2021)
 
Израиль нанес ракетный удар по Сирии, сообщил источник

Источник: Израиль нанес ракетный удар по военному объекту в провинции Кунейтра в Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на город Эль-Карьятейн, на который при поддержке артиллерии и вертолетов ВВС Сирии ведет наступление сирийская армия и отряды ополчения
Вид на город Эль-Карьятейн, на который при поддержке артиллерии и вертолетов ВВС Сирии ведет наступление сирийская армия и отряды ополчения - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДАМАСК, 17 авг - РИА Новости. Израильская армия подвергла ракетному обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в сирийской провинции Кунейтра, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах арабской республики.
"Израиль проявил агрессию, атаковав тремя ракетами военный объект в Карс ан-Нафаль (к западу от поселения Хадер в провинции Кунейтра)", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, Израиль также нанес удар по штабу 90-й бригады сирийской армии в восточной части указанной провинции. По предварительным данным, в результате был нанесен материальный ущерб. "Среди военных раненых и погибших нет",- добавил источник.
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В миреИзраильСирияКарс (провинция)обстрелы
 
 
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