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Google оштрафовали еще на 14 миллионов рублей
Google оштрафовали еще на 14 миллионов рублей - РИА Новости, 17.08.2021
Google оштрафовали еще на 14 миллионов рублей
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник оштрафовал компанию Google по пяти протоколам на 14 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:10
2021-08-17T18:10
2021-08-17T18:25
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник оштрафовал компанию Google по пяти протоколам на 14 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.Сегодня же по четырем протоколам были вынесены штрафы на 12 миллионов рублей. Таким образом, за день американская корпорация получила штрафы на 14 миллионов рублей.Всего на сегодняшний день сумма штрафов компании составила 26,5 миллиона рублей. Речь идет о неудалении запрещенного контента, об отказе локализовать данные россиян и неудалении интернет-страниц, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
https://ria.ru/20210713/google-1741036311.html
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москва, google, россия, происшествия
18:10 17.08.2021 (обновлено: 18:25 17.08.2021)
Google оштрафовали еще на 14 миллионов рублей
Московский суд оштрафовал Google по пяти протоколам еще на 14 миллионов рублей