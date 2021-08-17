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Власти Сейшельских островов назвали дату начала приема круизных судов
Власти Сейшельских островов назвали дату начала приема круизных судов - РИА Новости, 17.08.2021
Власти Сейшельских островов назвали дату начала приема круизных судов
Сейшельские острова с ноября откроют свои порты для круизных судов, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T20:54
2021-08-17T20:54
2021-08-17T20:54
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сейшельские острова с ноября откроют свои порты для круизных судов, сообщает Travel Daily Media.Правда, пока там будут принимать только небольшие суда с максимальной вместимостью 300 пассажиров.Предполагается, что 14 ноября там пришвартуется первый с марта прошлого года лайнер.Департамент гражданской авиации, портов и морского транспорта Сейшельских островов подготовил правила безопасности в условиях пандемии, которым должны следовать прибывающие корабли, команды и пассажиры. Документ соответствует рекомендациям Европейского агентства по безопасности на море (EMSA) и Европейского центра по контролю за профилактикой заболеваний (ECDC).
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сейшельские острова, новости - туризм, индийский океан, круизы, туризм, коронавирус covid-19