13:51 17.08.2021 (обновлено: 20:47 17.08.2021)
Лавров предостерег Евросоюз от желания наказать Россию
Глава МИД Лавров: Евросоюз должен осознать, что санкции против России не дадут результата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ростовской области
КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Коллеги из Евросоюза должны осознать, что от желания наказать Россию они ничего не выиграют, санкции результата не дадут, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Наши коллеги из Евросоюза должны все-таки осознать, что от желания нас наказать они ничего не выиграют. По моей оценке, они давно должны были бы уже понять, что игры в одни ворота не будет, и что санкции никакого результата не дадут, и что на любые недружественные шаги мы будем вынуждены принципиально реагировать по принципу взаимности, которую никто во внешней политике и в дипломатии не отменял", — сказал министр, выступая в БФУ имени Канта.
В середине июля главы МИД стран Европейского союза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение Минских соглашений.
Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
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