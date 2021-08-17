https://ria.ru/20210817/sanktsii-1746079207.html

Лавров предостерег Евросоюз от желания наказать Россию

Лавров предостерег Евросоюз от желания наказать Россию - РИА Новости, 17.08.2021

Лавров предостерег Евросоюз от желания наказать Россию

Коллеги из Евросоюза должны осознать, что от желания наказать Россию они ничего не выиграют, санкции результата не дадут, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:51

2021-08-17T13:51

2021-08-17T20:47

в мире

украина

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

балтийский федеральный университет

россия

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КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Коллеги из Евросоюза должны осознать, что от желания наказать Россию они ничего не выиграют, санкции результата не дадут, заявил глава МИД Сергей Лавров.В середине июля главы МИД стран Европейского союза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение Минских соглашений.Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20210814/sanktsii-1745732880.html

украина

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в мире, украина, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, балтийский федеральный университет, россия