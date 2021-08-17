https://ria.ru/20210817/samolet-1746152582.html

В США подтвердили информацию о человеческих останках на шасси самолета

В США подтвердили информацию о человеческих останках на шасси самолета - РИА Новости, 18.08.2021

В США подтвердили информацию о человеческих останках на шасси самолета

Военно-воздушные силы США проводят расследование возможной гибели людей при взлете американского транспортного самолета в аэропорту Кабула, обнаружив в нише... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-17T22:57

2021-08-17T22:57

2021-08-18T00:01

сша

кабул (город)

афганистан

захват власти в афганистане талибами

катар

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Военно-воздушные силы США проводят расследование возможной гибели людей при взлете американского транспортного самолета в аэропорту Кабула, обнаружив в нише шасси человеческие останки, говорится в заявлении американских ВВС.Ранее облетевшие социальные сети и мировые телеканалы кадры запечатлели, как афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты."Управление специальных расследований ВВС рассматривает всю доступную информацию касательно самолета С-17, который вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 15 августа, и гибели людей", - сказано в сообщении.Помимо видеороликов в интернете и публикаций в СМИ следователи изучат человеческие останки, которые, согласно релизу, были обнаружены в нише шасси военно-транспортного самолета после его приземления на авиабазе в Катаре.До сих пор в Пентагоне говорили, что не могут подтвердить сообщения о гибели людей в инциденте с самолетом в аэропорту Кабула.

https://ria.ru/20210817/sallivan-1746148767.html

https://ria.ru/20210817/kabul-1746023688.html

сша

кабул (город)

афганистан

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, кабул (город), афганистан, катар, министерство обороны сша