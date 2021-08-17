https://ria.ru/20210817/samolet-1746152582.html
В США подтвердили информацию о человеческих останках на шасси самолета
В США подтвердили информацию о человеческих останках на шасси самолета - РИА Новости, 18.08.2021
В США подтвердили информацию о человеческих останках на шасси самолета
Военно-воздушные силы США проводят расследование возможной гибели людей при взлете американского транспортного самолета в аэропорту Кабула, обнаружив в нише... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-17T22:57
2021-08-17T22:57
2021-08-18T00:01
сша
кабул (город)
афганистан
захват власти в афганистане талибами
катар
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Военно-воздушные силы США проводят расследование возможной гибели людей при взлете американского транспортного самолета в аэропорту Кабула, обнаружив в нише шасси человеческие останки, говорится в заявлении американских ВВС.Ранее облетевшие социальные сети и мировые телеканалы кадры запечатлели, как афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты."Управление специальных расследований ВВС рассматривает всю доступную информацию касательно самолета С-17, который вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 15 августа, и гибели людей", - сказано в сообщении.Помимо видеороликов в интернете и публикаций в СМИ следователи изучат человеческие останки, которые, согласно релизу, были обнаружены в нише шасси военно-транспортного самолета после его приземления на авиабазе в Катаре.До сих пор в Пентагоне говорили, что не могут подтвердить сообщения о гибели людей в инциденте с самолетом в аэропорту Кабула.
https://ria.ru/20210817/sallivan-1746148767.html
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сша, кабул (город), афганистан, катар, министерство обороны сша
22:57 17.08.2021 (обновлено: 00:01 18.08.2021)
В США подтвердили информацию о человеческих останках на шасси самолета
ВВС США расследуют обнаружение тела на шасси вылетевшего из Кабула самолета