https://ria.ru/20210817/samolet-1746152173.html

Алжир приобретет четыре самолета Бе-200 для тушения лесных пожаров

Алжир приобретет четыре самолета Бе-200 для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 17.08.2021

Алжир приобретет четыре самолета Бе-200 для тушения лесных пожаров

Алжир намерен приобрести четыре самолета-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров, сообщило во вторник министерство обороны страны. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T22:50

2021-08-17T22:50

2021-08-17T23:22

в мире

италия

португалия

бе-200

европейское агентство авиационной безопасности (easa)

россия

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КАИР, 17 авг – РИА Новости. Алжир намерен приобрести четыре самолета-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров, сообщило во вторник министерство обороны страны.Министерство связалось с двумя заводами с "мировой репутацией" в соответствии с директивой президента Алжира, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе."Выбор пал на российский завод с мировым авторитетом. Соответствующие органы минобороны достигли соглашения о приобретении в кратчайшие сроки четырех самолетов Бе-200 двумя двигателями... они доказали свою эффективность в борьбе с лесными пожарами во многих странах", - сообщило ведомство.Алжир в течение нескольких дней ведет борьбу с лесными пожарами в горной местности на севере страны. Ситуация усугубляется сильным ветром и жарой. За последние сутки ликвидированы 27 лесных пожаров в 12 провинциях. На данный момент комитеты специалистов оценивают ущерб от пожаров в 26 провинциях Алжира.С 2003 года Бе-200 используется для борьбы с огненной стихией как в России, так и за рубежом: во Франции, Португалии, Италии, Греции, Индонезии, Израиле, Турции. В 2010 году Бе-200 получил сертификат Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), а в последующие годы – несколько других разрешительных документов.

https://ria.ru/20210815/podzhog-1745849545.html

италия

португалия

россия

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в мире, италия, португалия, бе-200, европейское агентство авиационной безопасности (easa), россия