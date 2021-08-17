https://ria.ru/20210817/samolet-1746076815.html

В ОАК назвали предварительную версию крушения самолета Ил-112В

В ОАК назвали предварительную версию крушения самолета Ил-112В - РИА Новости, 17.08.2021

В ОАК назвали предварительную версию крушения самолета Ил-112В

По предварительным данным, причиной крушения Ил-112В в Подмосковье стало возгорание в правом двигателе, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:39

2021-08-17T13:39

2021-08-17T14:28

происшествия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ил-112

крушение ил-112в в подмосковье

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. По предварительным данным, причиной крушения Ил-112В в Подмосковье стало возгорание в правом двигателе, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли. Информацию подтвердили в ОАК."Это привело на малой высоте и скорости, на которых находился самолет, к его сваливанию и катастрофе", — сказал собеседник агентства.Опытный образец военно-транспортного Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался, сейчас он полностью разрушен.Все три члена экипажа погибли. Командиром был заслуженный испытатель, Герой России Николай Куимов. Летчики готовились к демонстрационным полетам. Пять дней назад борт прибыл из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.

https://ria.ru/20210817/krushenie-1746070382.html

https://ria.ru/20210731/avarii-1743797466.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье. Кадры из соцсетей Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости. 2021-08-17T13:39 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-112, крушение ил-112в в подмосковье