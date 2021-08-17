https://ria.ru/20210817/samolet-1746074651.html

Разбившийся Ил-112В готовился к демонстрационным полетам, сообщил источник

Разбившийся Ил-112В готовился к демонстрационным полетам, сообщил источник - РИА Новости, 17.08.2021

Разбившийся Ил-112В готовился к демонстрационным полетам, сообщил источник

Экипаж потерпевшего во вторник катастрофу в Подмосковье опытного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В готовился к демонстрационным полетам,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:27

2021-08-17T13:27

2021-08-17T13:27

происшествия

московская область (подмосковье)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

юрий борисов (вице-премьер)

ил-112

крушение ил-112в в подмосковье

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Экипаж потерпевшего во вторник катастрофу в Подмосковье опытного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В готовился к демонстрационным полетам, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе."Экипаж Ил-112В выполнял полеты для подготовки демонстрационной программы", - сказал собеседник агентства.Во вторник в 11.18 мск самолет потерпел катастрофу в районе села Никольское. Самолет выполнял перелет с аэродрома в подмосковной Кубинке на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском.Предварительная причина катастрофы – пожар правого двигателя. Так как самолет находился на малой высоте и скорости, отказ одной из силовых установок привел к его сваливанию и падению на землю. Воздушное судно было полностью разрушено и загорелось. По данным источников РИА Новости, весь экипаж погиб.Как уточнили в ОАК, самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил" летчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн.Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.В июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.

https://ria.ru/20210817/samolet-1746060628.html

https://ria.ru/20210817/komandir-1746059189.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий борисов (вице-премьер), ил-112, крушение ил-112в в подмосковье