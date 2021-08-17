Разбившийся Ил-112В готовился к демонстрационным полетам, сообщил источник
Источник: разбившийся в Подмосковье Ил-112В готовился к демонстрационным полетам
© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"Самолет Ил-112В во время прибытия из Воронежа в Москву для участия в "Армии-2021"
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Экипаж потерпевшего во вторник катастрофу в Подмосковье опытного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В готовился к демонстрационным полетам, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Экипаж Ил-112В выполнял полеты для подготовки демонстрационной программы", - сказал собеседник агентства.
Во вторник в 11.18 мск самолет потерпел катастрофу в районе села Никольское. Самолет выполнял перелет с аэродрома в подмосковной Кубинке на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском.
Предварительная причина катастрофы – пожар правого двигателя. Так как самолет находился на малой высоте и скорости, отказ одной из силовых установок привел к его сваливанию и падению на землю. Воздушное судно было полностью разрушено и загорелось. По данным источников РИА Новости, весь экипаж погиб.
Как уточнили в ОАК, самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил" летчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн.
Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.
В июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.