https://ria.ru/20210817/samolet-1746060628.html

Момент крушения опытного образца Ил-112В в Подмосковье попал на видео

Момент крушения опытного образца Ил-112В в Подмосковье попал на видео - РИА Новости, 17.08.2021

Момент крушения опытного образца Ил-112В в Подмосковье попал на видео

Очевидцы показали видео крушения опытного образца военно-транспортного Ил-112В в Подмосковье. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:18

2021-08-17T12:18

2021-08-17T12:38

происшествия

кубинка

жуковский

московская область (подмосковье)

ан-26

ан-24

ил-112

крушение ил-112в в подмосковье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746061916_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_326549322d04bca56dbb4b14f3f7e6f1.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Очевидцы показали видео крушения опытного образца военно-транспортного Ил-112В в Подмосковье.На кадрах видно, что у воздушного судна в полете загорелся двигатель, после чего оно начало снижаться. Затем самолет рухнул в лесополосе и взорвался.ЧП произошло во время тренировки, при заходе на посадку, в районе населенного пункта Никольское. Причины выяснит спецкомиссия. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа, они погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.Ил-112В — легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для перевозки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет состоялся в 2019 году.

https://ria.ru/20210817/samolet-1746057500.html

кубинка

жуковский

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье. Кадры из соцсетей Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости. 2021-08-17T12:18 true PT0M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кубинка, жуковский, московская область (подмосковье), ан-26, ан-24, ил-112, крушение ил-112в в подмосковье