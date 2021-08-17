https://ria.ru/20210817/samolet-1746060628.html
Момент крушения опытного образца Ил-112В в Подмосковье попал на видео
Момент крушения опытного образца Ил-112В в Подмосковье попал на видео - РИА Новости, 17.08.2021
Момент крушения опытного образца Ил-112В в Подмосковье попал на видео
Очевидцы показали видео крушения опытного образца военно-транспортного Ил-112В в Подмосковье. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:18
2021-08-17T12:18
2021-08-17T12:38
происшествия
кубинка
жуковский
московская область (подмосковье)
ан-26
ан-24
ил-112
крушение ил-112в в подмосковье
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Очевидцы показали видео крушения опытного образца военно-транспортного Ил-112В в Подмосковье.На кадрах видно, что у воздушного судна в полете загорелся двигатель, после чего оно начало снижаться. Затем самолет рухнул в лесополосе и взорвался.ЧП произошло во время тренировки, при заходе на посадку, в районе населенного пункта Никольское. Причины выяснит спецкомиссия. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа, они погибли. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.Ил-112В — легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для перевозки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет состоялся в 2019 году.
https://ria.ru/20210817/samolet-1746057500.html
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Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье. Кадры из соцсетей
Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке, сообщил источник РИА Новости.
2021-08-17T12:18
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РИА Новости
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происшествия, кубинка, жуковский, московская область (подмосковье), ан-26, ан-24, ил-112, крушение ил-112в в подмосковье
12:18 17.08.2021 (обновлено: 12:38 17.08.2021)
Момент крушения опытного образца Ил-112В в Подмосковье попал на видео
Очевидцы показали видео с моментом крушения опытного образца самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке