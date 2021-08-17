https://ria.ru/20210817/samolet-1746022618.html

Самолет с Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета

Самолет с Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета - РИА Новости, 17.08.2021

Самолет с Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета

Boeing-777, следовавший из Южно-Сахалинска в Москву, вернулся в аэропорт вылета через 40 минут после взлета из-за почувствовавшего себя плохо пассажира,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T06:27

2021-08-17T06:27

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происшествия

южно-сахалинск

москва

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 авг - РИА Новости. Boeing-777, следовавший из Южно-Сахалинска в Москву, вернулся в аэропорт вылета через 40 минут после взлета из-за почувствовавшего себя плохо пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.По ее данным, лайнер уже готовится к вылету в Москву.

https://ria.ru/20210805/samolet-1744446917.html

южно-сахалинск

москва

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происшествия, южно-сахалинск, москва