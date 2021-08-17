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Самолет с Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета
Самолет с Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета - РИА Новости, 17.08.2021
Самолет с Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета
Boeing-777, следовавший из Южно-Сахалинска в Москву, вернулся в аэропорт вылета через 40 минут после взлета из-за почувствовавшего себя плохо пассажира,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T06:27
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происшествия
южно-сахалинск
москва
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 авг - РИА Новости. Boeing-777, следовавший из Южно-Сахалинска в Москву, вернулся в аэропорт вылета через 40 минут после взлета из-за почувствовавшего себя плохо пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.По ее данным, лайнер уже готовится к вылету в Москву.
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происшествия, южно-сахалинск, москва
06:27 17.08.2021 (обновлено: 07:02 17.08.2021)
 
Самолет с Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета

Самолет с Сахалина в Москву вернулся в аэропорт после взлета из-за плохого самочувствия пассажира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 авг - РИА Новости. Boeing-777, следовавший из Южно-Сахалинска в Москву, вернулся в аэропорт вылета через 40 минут после взлета из-за почувствовавшего себя плохо пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

"Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пассажиру оказана первая медицинская помощь", - уточнила собеседник агентства.

Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 09:09
Летевший в Москву самолет вернулся в Челябинск
По ее данным, лайнер уже готовится к вылету в Москву.
 
ПроисшествияЮжно-СахалинскМосква
 
 
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