https://ria.ru/20210817/samolet-1746022618.html
Самолет с Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета
Самолет с Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета - РИА Новости, 17.08.2021
Самолет с Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета
Boeing-777, следовавший из Южно-Сахалинска в Москву, вернулся в аэропорт вылета через 40 минут после взлета из-за почувствовавшего себя плохо пассажира,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T06:27
2021-08-17T06:27
2021-08-17T07:02
происшествия
южно-сахалинск
москва
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 авг - РИА Новости. Boeing-777, следовавший из Южно-Сахалинска в Москву, вернулся в аэропорт вылета через 40 минут после взлета из-за почувствовавшего себя плохо пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.По ее данным, лайнер уже готовится к вылету в Москву.
https://ria.ru/20210805/samolet-1744446917.html
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происшествия, южно-сахалинск, москва
06:27 17.08.2021 (обновлено: 07:02 17.08.2021)
Самолет с Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета
Самолет с Сахалина в Москву вернулся в аэропорт после взлета из-за плохого самочувствия пассажира