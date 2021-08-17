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В Перми СК начал проверку из-за электросамоката, загоревшегося при зарядке
В Перми СК начал проверку из-за электросамоката, загоревшегося при зарядке - РИА Новости, 17.08.2021
В Перми СК начал проверку из-за электросамоката, загоревшегося при зарядке
Следственные органы начали проверку после получения юношей ожогов при самовозгорании электросамоката, поставленного на зарядку в квартире в Перми, сообщается на РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:13
2021-08-17T14:22
происшествия
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Следственные органы начали проверку после получения юношей ожогов при самовозгорании электросамоката, поставленного на зарядку в квартире в Перми, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.По данным ведомства, вечером 13 августа в квартире многоэтажного дома на улице Юрша произошло самовозгорание электросамоката, находящегося на зарядке аккумулятора. Владелец популярного средства передвижения получил травмы."Следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту получения ожогов туловища I-II степени 20-летним местным жителем. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее в краевом управлении МЧС РИА Новости сообщили, что площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Хозяин квартиры потушил пламя, но получил ожоги и был доставлен в больницу. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора (электросамоката), пояснили в ведомстве.Также в YouTube было опубликовано видео, снятое в квартире после инцидента. На нем видно, что стена из гипсокартона разлетелась на части, сломана дверь, повреждена мебель.
https://ria.ru/20210811/samokat-1745303574.html
https://ria.ru/20210729/elektrosamokat-1743479796.html
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происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
14:13 17.08.2021 (обновлено: 14:22 17.08.2021)
 
В Перми СК начал проверку из-за электросамоката, загоревшегося при зарядке

В Перми СК начал проверку из-за самовозгорания электросамоката в квартире многоэтажного дома

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМолодой человек катается на самокате
Молодой человек катается на самокате - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Следственные органы начали проверку после получения юношей ожогов при самовозгорании электросамоката, поставленного на зарядку в квартире в Перми, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, вечером 13 августа в квартире многоэтажного дома на улице Юрша произошло самовозгорание электросамоката, находящегося на зарядке аккумулятора. Владелец популярного средства передвижения получил травмы.
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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту получения ожогов туловища I-II степени 20-летним местным жителем. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в краевом управлении МЧС РИА Новости сообщили, что площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Хозяин квартиры потушил пламя, но получил ожоги и был доставлен в больницу. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора (электросамоката), пояснили в ведомстве.
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Также в YouTube было опубликовано видео, снятое в квартире после инцидента. На нем видно, что стена из гипсокартона разлетелась на части, сломана дверь, повреждена мебель.
 
ПроисшествияПермьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)ЖильеРоссия
 
 
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