https://ria.ru/20210817/sallivan-1746148767.html

Байден несет ответственность за каждый шаг в Афганистане, заявил Салливан

Байден несет ответственность за каждый шаг в Афганистане, заявил Салливан - РИА Новости, 17.08.2021

Байден несет ответственность за каждый шаг в Афганистане, заявил Салливан

Президент США Джо Байден не отказывается от ответственности за ситуацию с отводом американских войск из Афганистана, заявил во вторник советник американского... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T21:34

2021-08-17T21:34

2021-08-17T21:42

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

талибан

афганистан

джо байден

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден не отказывается от ответственности за ситуацию с отводом американских войск из Афганистана, заявил во вторник советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Он принимает на себя ответственность за каждый шаг, который предприняла администрация Соединенных Штатов в отношении Афганистана", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.Салливан отметил, что ответственность несет и он сам, и госсекретарь, и глава и другие представители Пентагона, и члены разведсообщества."Мы как команда по национальной безопасности несем ответственность за каждое решение, верное решение или решение, которое не дает идеального результата", - сказал он, добавив, что "это не исключает того, что здесь есть и другие несущие ответственность стороны, которые предпринимали действия и решения, которые привели нас к этой ситуации".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, джо байден, министерство обороны сша, джейк салливан