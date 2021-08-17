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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/sallivan-1746148767.html
Байден несет ответственность за каждый шаг в Афганистане, заявил Салливан
Байден несет ответственность за каждый шаг в Афганистане, заявил Салливан - РИА Новости, 17.08.2021
Байден несет ответственность за каждый шаг в Афганистане, заявил Салливан
Президент США Джо Байден не отказывается от ответственности за ситуацию с отводом американских войск из Афганистана, заявил во вторник советник американского... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T21:34
2021-08-17T21:42
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
афганистан
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден не отказывается от ответственности за ситуацию с отводом американских войск из Афганистана, заявил во вторник советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Он принимает на себя ответственность за каждый шаг, который предприняла администрация Соединенных Штатов в отношении Афганистана", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.Салливан отметил, что ответственность несет и он сам, и госсекретарь, и глава и другие представители Пентагона, и члены разведсообщества."Мы как команда по национальной безопасности несем ответственность за каждое решение, верное решение или решение, которое не дает идеального результата", - сказал он, добавив, что "это не исключает того, что здесь есть и другие несущие ответственность стороны, которые предпринимали действия и решения, которые привели нас к этой ситуации".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, джо байден, министерство обороны сша, джейк салливан
21:34 17.08.2021 (обновлено: 21:42 17.08.2021)
 
Байден несет ответственность за каждый шаг в Афганистане, заявил Салливан

Советник Салливан: Байден не отказывается от ответственности за ситуацию с отводом войск из Афганистана

© REUTERS / Courtesy of Defense OneЛюди внутри транспортного самолета C-17 Globemaster III ВВС США, перевозящего около 640 афганцев в Катар из Кабула, Афганистан, 15 августа 2021
Люди внутри транспортного самолета C-17 Globemaster III ВВС США, перевозящего около 640 афганцев в Катар из Кабула, Афганистан, 15 августа 2021 - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© REUTERS / Courtesy of Defense One
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден не отказывается от ответственности за ситуацию с отводом американских войск из Афганистана, заявил во вторник советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Он принимает на себя ответственность за каждый шаг, который предприняла администрация Соединенных Штатов в отношении Афганистана", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.
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Салливан отметил, что ответственность несет и он сам, и госсекретарь, и глава и другие представители Пентагона, и члены разведсообщества.
"Мы как команда по национальной безопасности несем ответственность за каждое решение, верное решение или решение, которое не дает идеального результата", - сказал он, добавив, что "это не исключает того, что здесь есть и другие несущие ответственность стороны, которые предпринимали действия и решения, которые привели нас к этой ситуации".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)ТалибанАфганистанДжо БайденМинистерство обороны СШАДжейк Салливан
 
 
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