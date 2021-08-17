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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20210817/rt-1746099931.html
Захарова заявила о давлении Германии на Люксембург по выдаче лицензии RT
Захарова заявила о давлении Германии на Люксембург по выдаче лицензии RT - РИА Новости, 17.08.2021
Захарова заявила о давлении Германии на Люксембург по выдаче лицензии RT
ФРГ оказала влияние на Люксембург в вопросе невыдачи лицензии на организацию спутникового вещания на немецком языке в Европе телеканалу RT, заявила официальный... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:53
2021-08-17T15:53
медиавойны
медиа - общество
люксембург (государство)
германия
мария захарова
телеканал rt
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ФРГ оказала влияние на Люксембург в вопросе невыдачи лицензии на организацию спутникового вещания на немецком языке в Европе телеканалу RT, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в СМИ появилась информация, что медиарегулятор Люксембурга отказал RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям. Юристы RT изучают ответ Люксембурга, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.Она напомнила, что медиарегулятор Люксембурга отказал телеканалу в лицензии на организацию спутникового вещания на немецком языке в Европе со ссылкой на некие "несоответствия техническим критериям"."Решение не имеет прецедентов в практике деятельности органа. Это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц", - отметила Захарова.Она добавила, что отказ в лицензии последовал вопреки тому, что необходимый запрос был составлен телеканалом в "полном соответствии с национальным и общеЕСовским законодательством", а возможности внести изменения в заявку предоставлено не было."RT подал заявку на тех же основаниях, что и ряд других СМИ, в том числе из государств за пределами Евросоюза, которые были сертифицированы местными властями. Медиарегулятор не счел возможным предложить RT DE пути урегулирования ситуации и исправления "несоответствий", содержание которых также не было конкретизировано", - подчеркнула Захарова.По ее словам, рассмотрение заявки происходило на фоне неослабевающей в Германии кампании по "настоящей травле" телеканала и ряда других отечественных СМИ, сопровождавшейся "клеветническими обвинениями", блокировкой банковских счетов и формированием общей атмосферы "медийного психоза" вокруг присутствия российских операторов в информпространстве Германии и ЕС в целом."Принятое решение - недопустимый акт наступления на свободу слова и свободу в целом, осуществленный в нарушение международных обязательств Люксембурга в этой сфере", - заявила Захарова.По ее мнению, эта история должна заинтересовать профильные международные организации, которым следует обратить внимание на деструктивную линию Берлина в этой истории, "наглядно демонстрирующую истинную степень его приверженности высоким идеалам защиты прав журналистов и плюрализма мнений".Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.
https://ria.ru/20210809/psaki-1745095989.html
https://ria.ru/20210711/zakharova-1740824850.html
https://ria.ru/20210722/smi-1742421354.html
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медиа - общество, люксембург (государство), германия, мария захарова, телеканал rt
15:53 17.08.2021
 
Захарова заявила о давлении Германии на Люксембург по выдаче лицензии RT

Представитель МИД Захарова заявила о давлении Германии на Люксембург по вопросу о выдаче лицензии RT

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ФРГ оказала влияние на Люксембург в вопросе невыдачи лицензии на организацию спутникового вещания на немецком языке в Европе телеканалу RT, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в СМИ появилась информация, что медиарегулятор Люксембурга отказал RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям. Юристы RT изучают ответ Люксембурга, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
"Продолжающееся давление на бюро телеканала RT в Германии вызывает серьезную обеспокоенность положением дел в сфере свободы СМИ в Евросоюзе", - написала Захарова в Telegram-канале.
Она напомнила, что медиарегулятор Люксембурга отказал телеканалу в лицензии на организацию спутникового вещания на немецком языке в Европе со ссылкой на некие "несоответствия техническим критериям".
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"Решение не имеет прецедентов в практике деятельности органа. Это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц", - отметила Захарова.
Она добавила, что отказ в лицензии последовал вопреки тому, что необходимый запрос был составлен телеканалом в "полном соответствии с национальным и общеЕСовским законодательством", а возможности внести изменения в заявку предоставлено не было.
"RT подал заявку на тех же основаниях, что и ряд других СМИ, в том числе из государств за пределами Евросоюза, которые были сертифицированы местными властями. Медиарегулятор не счел возможным предложить RT DE пути урегулирования ситуации и исправления "несоответствий", содержание которых также не было конкретизировано", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, рассмотрение заявки происходило на фоне неослабевающей в Германии кампании по "настоящей травле" телеканала и ряда других отечественных СМИ, сопровождавшейся "клеветническими обвинениями", блокировкой банковских счетов и формированием общей атмосферы "медийного психоза" вокруг присутствия российских операторов в информпространстве Германии и ЕС в целом.
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"Принятое решение - недопустимый акт наступления на свободу слова и свободу в целом, осуществленный в нарушение международных обязательств Люксембурга в этой сфере", - заявила Захарова.
По ее мнению, эта история должна заинтересовать профильные международные организации, которым следует обратить внимание на деструктивную линию Берлина в этой истории, "наглядно демонстрирующую истинную степень его приверженности высоким идеалам защиты прав журналистов и плюрализма мнений".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.
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