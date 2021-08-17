"Победа" заявила о готовности открыть рейсы в Египет
Гендиректор авиакомпании "Победа" Калмыков: лоукостер готов открыть рейсы в Египет с конца октября
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") готов открыть рейсы в Египет с конца октября, так как летнее расписание уже сверстано, сообщил журналистам гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.
"Мы запросили допуски в Египет. Но у нас до конца летнего расписания все сверстано, самолеты все уже расставлены. Мы готовы начать возить наших клиентов в Египет с конца октября", - сказал Калмыков, отвечая на вопрос, когда "Победа" может начать полеты в курортные города Египта.
Россия возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Разрешение на выполнение этих рейсов получила авиакомпания "Россия". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начала выполнять авиакомпания EgyptAir. С 27 августа РФ увеличит количество рейсов на курорты Египта.
В начале августа Росавиация выдала допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх "Аэрофлоту", "Победе", "России", S7, Smartavia, "Уральским авиалиниям", Nordwind и Azur Air.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.
В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
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