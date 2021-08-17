Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210817/reysy-1746058178.html
"Победа" заявила о готовности открыть рейсы в Египет
"Победа" заявила о готовности открыть рейсы в Египет - РИА Новости, 17.08.2021
"Победа" заявила о готовности открыть рейсы в Египет
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") готов открыть рейсы в Египет с конца октября, так как летнее расписание уже сверстано, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:04
2021-08-17T12:04
туризм
в мире
египет
андрей калмыков
новости - туризм
победа (авиакомпания)
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155985/14/1559851499_0:173:3071:1900_1920x0_80_0_0_0cb98d22eb699c67eb250e44d0305048.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") готов открыть рейсы в Египет с конца октября, так как летнее расписание уже сверстано, сообщил журналистам гендиректор "Победы" Андрей Калмыков."Мы запросили допуски в Египет. Но у нас до конца летнего расписания все сверстано, самолеты все уже расставлены. Мы готовы начать возить наших клиентов в Египет с конца октября", - сказал Калмыков, отвечая на вопрос, когда "Победа" может начать полеты в курортные города Египта.Россия возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Разрешение на выполнение этих рейсов получила авиакомпания "Россия". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начала выполнять авиакомпания EgyptAir. С 27 августа РФ увеличит количество рейсов на курорты Египта.В начале августа Росавиация выдала допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх "Аэрофлоту", "Победе", "России", S7, Smartavia, "Уральским авиалиниям", Nordwind и Azur Air.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
https://ria.ru/20210816/egipet-1745879072.html
https://ria.ru/20210816/reysy-1745894158.html
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155985/14/1559851499_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_0917a924fea7277695c1ddc02af13bd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, египет, андрей калмыков, новости - туризм, победа (авиакомпания), туризм, россия
12:04 17.08.2021
 
"Победа" заявила о готовности открыть рейсы в Египет

Гендиректор авиакомпании "Победа" Калмыков: лоукостер готов открыть рейсы в Египет с конца октября

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") готов открыть рейсы в Египет с конца октября, так как летнее расписание уже сверстано, сообщил журналистам гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.
"Мы запросили допуски в Египет. Но у нас до конца летнего расписания все сверстано, самолеты все уже расставлены. Мы готовы начать возить наших клиентов в Египет с конца октября", - сказал Калмыков, отвечая на вопрос, когда "Победа" может начать полеты в курортные города Египта.
Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 11:00Туризм
Стало известно, изменятся ли цены на отдых в Египте с запуском чартеров
Россия возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Разрешение на выполнение этих рейсов получила авиакомпания "Россия". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начала выполнять авиакомпания EgyptAir. С 27 августа РФ увеличит количество рейсов на курорты Египта.
В начале августа Росавиация выдала допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх "Аэрофлоту", "Победе", "России", S7, Smartavia, "Уральским авиалиниям", Nordwind и Azur Air.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.
В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
Самолет Аэрофлота взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 11:41Туризм
Россия увеличит число регулярных рейсов в пять стран
 
ТуризмВ миреЕгипетАндрей КалмыковНовости - ТуризмПобеда (авиакомпания)ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
06:59Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
Лента новостейМолния