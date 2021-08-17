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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210817/remont-1746064435.html
Глава Приамурья рассказал о ремонте ДК в селе Ивановского района
Глава Приамурья рассказал о ремонте ДК в селе Ивановского района - РИА Новости, 17.08.2021
Глава Приамурья рассказал о ремонте ДК в селе Ивановского района
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что обновленный Дом культуры (ДК) в селе Новоалексеевка Ивановского района, ремонт которого сейчас идёт по... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:34
2021-08-17T12:34
амурская область
общество
ивановский район
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что обновленный Дом культуры (ДК) в селе Новоалексеевка Ивановского района, ремонт которого сейчас идёт по федеральной программе, позволит жителям активно участвовать в культурной жизни региона."Проекты, реализуемые селами в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", финансируются за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. &lt;...&gt; Благодаря капремонту ДК в Новоалексеевке жители Ивановского района смогут организовать досуг в комфортных условиях и активно участвовать в культурной жизни региона", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Власти уточняют, что сейчас Дом Культуры отремонтирован примерно на 90%, на его обновление потратят около 13 миллионов рублей, сейчас рабочие обшивают фасад металлосайдингом."Согласно заключённому контракту, завершить все работы подрядчик должен в сентябре текущего года", - уточняют власти.После ремонта в ДК появится костюмерная для артистов, а библиотека, располагающаяся сейчас в маленьком кабинете, "переедет" в более просторное помещение, территорию Дома культуры озеленят и заасфальтируют, вокруг здания установят ограждение.
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общество, ивановский район, амурская область, василий орлов (губернатор)
12:34 17.08.2021
 
Глава Приамурья рассказал о ремонте ДК в селе Ивановского района

Глава Приамурья Орлов: ДК в селе Новоалексеевка Ивановского района отремонтирован примерно на 90%

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что обновленный Дом культуры (ДК) в селе Новоалексеевка Ивановского района, ремонт которого сейчас идёт по федеральной программе, позволит жителям активно участвовать в культурной жизни региона.
"Проекты, реализуемые селами в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", финансируются за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. <...> Благодаря капремонту ДК в Новоалексеевке жители Ивановского района смогут организовать досуг в комфортных условиях и активно участвовать в культурной жизни региона", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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Власти уточняют, что сейчас Дом Культуры отремонтирован примерно на 90%, на его обновление потратят около 13 миллионов рублей, сейчас рабочие обшивают фасад металлосайдингом.
"Согласно заключённому контракту, завершить все работы подрядчик должен в сентябре текущего года", - уточняют власти.
После ремонта в ДК появится костюмерная для артистов, а библиотека, располагающаяся сейчас в маленьком кабинете, "переедет" в более просторное помещение, территорию Дома культуры озеленят и заасфальтируют, вокруг здания установят ограждение.
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Амурская областьОбществоИвановский районАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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