https://ria.ru/20210817/remont-1746064435.html

Глава Приамурья рассказал о ремонте ДК в селе Ивановского района

Глава Приамурья рассказал о ремонте ДК в селе Ивановского района - РИА Новости, 17.08.2021

Глава Приамурья рассказал о ремонте ДК в селе Ивановского района

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что обновленный Дом культуры (ДК) в селе Новоалексеевка Ивановского района, ремонт которого сейчас идёт по... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:34

2021-08-17T12:34

2021-08-17T12:34

амурская область

общество

ивановский район

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что обновленный Дом культуры (ДК) в селе Новоалексеевка Ивановского района, ремонт которого сейчас идёт по федеральной программе, позволит жителям активно участвовать в культурной жизни региона."Проекты, реализуемые селами в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", финансируются за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. <...> Благодаря капремонту ДК в Новоалексеевке жители Ивановского района смогут организовать досуг в комфортных условиях и активно участвовать в культурной жизни региона", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Власти уточняют, что сейчас Дом Культуры отремонтирован примерно на 90%, на его обновление потратят около 13 миллионов рублей, сейчас рабочие обшивают фасад металлосайдингом."Согласно заключённому контракту, завершить все работы подрядчик должен в сентябре текущего года", - уточняют власти.После ремонта в ДК появится костюмерная для артистов, а библиотека, располагающаяся сейчас в маленьком кабинете, "переедет" в более просторное помещение, территорию Дома культуры озеленят и заасфальтируют, вокруг здания установят ограждение.

https://ria.ru/20210816/medoborudovanie-1745899808.html

https://ria.ru/20210813/shoygu-1745614710.html

ивановский район

амурская область

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общество, ивановский район, амурская область, василий орлов (губернатор)