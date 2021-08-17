https://ria.ru/20210817/proverka-1746072685.html

СК начал проверку после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье

СК начал проверку после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье - РИА Новости, 17.08.2021

СК начал проверку после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье

Следователи проводят проверку после крушения лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:14

2021-08-17T13:14

2021-08-17T13:15

происшествия

кубинка

московская область (подмосковье)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

следственный комитет россии (ск рф)

ил-112

россия

крушение ил-112в в подмосковье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746059300_0:70:1024:646_1920x0_80_0_0_ad9288bbe70986045e0514d9c5d7711c.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку после крушения лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного транспортного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская."Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выехали на место крушения самолета Ил-112 в подмосковной Кубинке... Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала она.Марковская добавила, что по поручению руководителя управления Павла Выменца для координации работы следственно-оперативной группы на место происшествия выехал его первый заместитель Александр Перепелицын.Экипаж Ил-112В, по предварительным данным, погиб, заявил ранее источник РИА Новости в авиастроительной отрасли.На прошлой неделе ОАК сообщила, что первый опытный образец лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В совершил перелет из Воронежа в подмосковный Жуковский для подготовки к участию в военно-техническом форуме "Армия-2021".Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.В июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.

https://ria.ru/20210817/katastrofa-1746065132.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/samolet-1746070672.html

кубинка

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кубинка, московская область (подмосковье), объединенная авиастроительная корпорация (оак), следственный комитет россии (ск рф), ил-112, россия, крушение ил-112в в подмосковье