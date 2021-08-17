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СК начал проверку после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
СК начал проверку после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье - РИА Новости, 17.08.2021
СК начал проверку после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
Следователи проводят проверку после крушения лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:14
2021-08-17T13:15
происшествия
кубинка
московская область (подмосковье)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
следственный комитет россии (ск рф)
ил-112
россия
крушение ил-112в в подмосковье
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку после крушения лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного транспортного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская."Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выехали на место крушения самолета Ил-112 в подмосковной Кубинке... Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала она.Марковская добавила, что по поручению руководителя управления Павла Выменца для координации работы следственно-оперативной группы на место происшествия выехал его первый заместитель Александр Перепелицын.Экипаж Ил-112В, по предварительным данным, погиб, заявил ранее источник РИА Новости в авиастроительной отрасли.На прошлой неделе ОАК сообщила, что первый опытный образец лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В совершил перелет из Воронежа в подмосковный Жуковский для подготовки к участию в военно-техническом форуме "Армия-2021".Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.В июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.
https://ria.ru/20210817/katastrofa-1746065132.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210817/samolet-1746070672.html
кубинка
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, кубинка, московская область (подмосковье), объединенная авиастроительная корпорация (оак), следственный комитет россии (ск рф), ил-112, россия, крушение ил-112в в подмосковье
13:14 17.08.2021 (обновлено: 13:15 17.08.2021)
 
СК начал проверку после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье

Сотрудник СК Марковская: следователи проводят проверку после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье

© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"Самолет Ил-112В во время прибытия из Воронежа в Москву для участия в "Армии-2021"
Самолет Ил-112В во время прибытия из Воронежа в Москву для участия в Армии-2021 - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку после крушения лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного транспортного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выехали на место крушения самолета Ил-112 в подмосковной Кубинке... Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала она.
Марковская добавила, что по поручению руководителя управления Павла Выменца для координации работы следственно-оперативной группы на место происшествия выехал его первый заместитель Александр Перепелицын.
Экипаж Ил-112В, по предварительным данным, погиб, заявил ранее источник РИА Новости в авиастроительной отрасли.
Падение самолета Ил-112В в Кубинке. Кадр видео очевидца
Вчера, 12:37
Источник назвал основную версию катастрофы Ил-112В в Подмосковье
На прошлой неделе ОАК сообщила, что первый опытный образец лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В совершил перелет из Воронежа в подмосковный Жуковский для подготовки к участию в военно-техническом форуме "Армия-2021".
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.
В июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.
Падение самолета Ил-112В в Кубинке. Кадр видео очевидца
Вчера, 13:04В России
Падение Ил-112В в Подмосковье: возможная причина и число погибших
 
ПроисшествияКубинкаМосковская область (Подмосковье)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Следственный комитет России (СК РФ)Ил-112РоссияКрушение Ил-112В в Подмосковье
 
 
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